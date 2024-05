KDP z Warszawy do Łodzi zależy od audytów CPK

Prezes zarządu Polskie Porty Lotnicze Andrzej Ilków zapowiedział, że w październiku ogłosi szczegółowy plan rozbudowy Lotniska Chopina. Start rozbudowy jest przewidziany w 2026 roku, a zakończenie trzy lata później.

Decyzja o rozbudowie Okęcia oznacza opóźnienie w budowie CPK, co z kolei wpływa na harmonogram prac nad Kolejami Dużych Prędkości (KDP). Przewodniczący rady nadzorczej CPK Zbigniew Szafrański zapowiada budowę najpierw połączeń Warszawa-Wrocław i Warszawa-Poznań („Y”), które ma wstępne studium wykonalności. Czas przejazdu z Warszawy do Poznania skróciłby się do 1 godziny i 40 minut.

Czytaj więcej Szynowy Nadal rosną wyniki PKP Intercity Majówka okazała się rekordowa w historii wyników PKP Intercity. Spółka przewiezie w tym roku do 75 mln pasażerów.

Projektanci linii muszą koordynować prace z projektem lotniska w Baranowie, którego przyszłość jest niejasna. Projekt odcinka połączenia kolejowego Warszawa - Łódź także nie jest zakończony i nie ma na niego finansowania.

Biuro prasowe CPK w liście do Rz stwierdza: „wnioski dotyczące budowy linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią nie zostały złożone do CEF, gdyż w wyniku uzgodnień na poziomie kierownictwa, MFiPR podjęło decyzję o niewystawieniu dla nich listów poparcia. Było to spowodowane wątpliwościami dotyczącymi realności harmonogramów i dojrzałości projektów, co w przyszłości mogłoby stawiać pod znakiem zapytania rozliczenie dofinansowania dla CPK w zakładanym terminie.”