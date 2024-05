Nadal rosną wyniki PKP Intercity

Od 26 kwietnia do 5 maja pociągami przewoźnika wybrało się ponad 2,2 mln pasażerów. Oznacza to 14% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, kiedy to blisko 2 miliony osób wybrało pociągi przewoźnika.

PKP Intercity zaplanowało wzmocnienia 182 pociągów dodatkowymi 238 wagonami i kursowanie dodatkowych składów na najpopularniejszych trasach. W rozkładzie jazdy pojawiły się także specjalne połączenia dla kibiców na rozgrywany w Warszawie finał Pucharu Polski w piłce nożnej. - na bieżąco obserwowaliśmy frekwencję w pociągach i operatywnie dołączyliśmy 827 wagonów do 548 pociągów. Ponadto uruchomiliśmy 10 połączeń obsługiwanych dwoma zestawionymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, np. na trasie Wrocław – Białystok, Zakopane – Warszawa czy Gdynia - Warszawa. Dodatkowe wagony zostały dostawione również do pojazdów SN84 kursujących między Krakowem a Łupkowem - wyjaśnia prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Średnia liczba pasażerów przewożonych przez PKP Intercity między 26 kwietnia a 5 maja wyniosła około 224 tys. osób. Największa frekwencja została odnotowana 5 maja, kiedy to liczba pasażerów korzystających z usług PKP Intercity wyniosła blisko 277 tys.

Podobnie jak w latach poprzednich, największym zainteresowaniem podróżnych w trakcie majówki cieszyły się połączenia między stolicą a największymi miastami: Gdynią, Krakowem, Lublinem, Poznaniem czy Wrocławiem.