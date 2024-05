Najlepszy marzec w kolejowych statystykach

W marcu kolej przewiozła ponad 33,2 mln pasażerów − o 2,1 mln więcej (+6,8%) niż w marcu 2023 roku. Wykonana przez pociągi pasażerskie praca przewozowa przekroczyła 2,1 mld pasażerokilometrów − wzrost rok do roku wyniósł 0,2 mld pociągokilometrów (+12,9%). Pracę eksploatacyjną wykonano na poziomie 17,1 mln pociągokilometrów – to o ponad 1,3 mln pociągokilometrów więcej (+8,4%) niż w marcu w 2023 roku. Średnia odległość, jaką pasażer kolei pokonał w marcu tego roku, wyniosła 63,4 km, czyli o ponad 3 km więcej niż przed rokiem.

W I kwartale z usług kolei skorzystało ponad 96,3 mln osób, a pociągi pasażerskie wykonały 6,1 mld pasażerokilometrów pracy przewozowej. Praca eksploatacyjna przekroczyła poziom 50,3 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z I kwartałem 2023 r. jest to wzrost o prawie 8,3 mln (+9,4%) w liczbie pasażerów, o 0,6 mld pociągokilometrów (+10,9%) w wykonanej pracy przewozowej i o 3,7 mln pociągokilometrów (+7,9%) w pracy eksploatacyjnej. – Wyniki pierwszego kwartału 2024 r. w przewozach pasażerskich są bardzo optymistyczne. Możemy się tylko cieszyć, że kolej, która cały czas jest na etapie modernizacji, sukcesywnie przyciąga do siebie nowych pasażerów. Jest jeszcze wiele obszarów do ulepszenia, chociażby punktualność. Ale warto o to zawalczyć, bo kolej w Polsce ma duży potencjał, by wozić jeszcze więcej osób – uważa prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

UTK nie opublikował jeszcze wykazów punktualności pociągów w pierwszych miesiącach 2024 roku. Z danych ubiegłorocznych wynika, że opóźnionych było ok. 10 proc. pociągów, przy czym UTK przyjmuje, że opóźnienie zaszło, jeśli pociąg wyjechał lub przyjechał 6 min. po rozkładowym czasie. W 2023 roku ponad połowa pociągów towarowych była opóźniona.