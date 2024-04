MON pilotuje projekt budowy portu w Świnoujściu

Były prezes zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś zapewnia, że pomysł budowy terminal kontenerowego w Porcie Zewnętrznym został potwierdzony przez realia rynkowe, ponieważ port znalazł inwestora. – Budowa terminalu potrwa 5 lat i dojście do 800 tys. TEU też potrwa kilka lat, więc mamy dość czasu, aby zbudować połączenie portu z kolejami – zauważa Urbaś.

Te ostatnie są niezbędne, bo jak zauważył wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Marcin Trela, 30 proc. masy ładunków portowych trafia w Polsce na kolej. – Kolej ma potencjał, ale to co mamy w Świnoujściu jest za małe do obsługi terminalu. Zapewnia on armatorom 11 godzin oszczędności przy wejściu do Świnoujścia w porównaniu do Gdańska. W przewozach do Czech to blisko doba oszczędności. Na kolejową infrastrukturę musimy w Świnoujściu wydać 1,5 mld zł, inaczej nowe drogi ekspresowe szybko zostaną zniszczone – podkreśla Trela.

Jest też ryzyko niepowodzenia

Dyrektor przedstawicielstwa Port of Hamburg w Polsce Maciej Brzozowski jest zdania (w prywatnej opinii), że otwarcie Świnoujścia nie zwiększy znacząco przeładunków kontenerów w Polsce i doprowadzi do kanibalizacji w funkcjonowaniu portów. Przykładem nieudanej inwestycji jest terminal w Wilhelmshaven, który od 12 lat nie może przebić się przez próg 600 tys. TEU. W Amsterdamie padł terminal kontenerowy, ponieważ nie był w stanie konkurować z pobliskim Rotterdamem. – Mamy dziewięciu dużych armatorów, a dwóch zapowiedziało, że nie będzie wpływać na Bałtyk. Jak będzie wyglądała częstotliwość zawinięć? – zastanawia się Brzozowski. Dodaje, że zapowiadane wpływy z ceł i VAT mogą okazać się mniejsze od spodziewanych, ponieważ nawet jeśli pojawią się dodatkowe ładunki, to będą one pochodziły najprawdopodobniej od zagranicznych klientów, a ci odprawią towary w swoich krajach.

Urbaś nie obawia się spadku ilości masy ładunkowej, podobnie jak operator. – Ładunki są po stronie wschodnich Niemiec, co mamy obliczone – zapewnia Urbaś. Podkreśla, że MON także pilotuje ten projekt, a operator musiał zgodzić się do natychmiastowego przystosowania portu do przeładunku ładunków militarnych. Wśród polskich portów Świnoujście leży najbliżej Cieśnin Duńskich.