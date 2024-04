Wodorowe ciężarówki i autobusy coraz bliżej

Orlen uruchomił między innymi dostawy paliwa wodorowego dla pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz prowadzi testy stacji tankowania wodoru w Katowicach. Kolejne stacje będą uruchamiane w Pile, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Bielsku-Białej i Włocławku. Stacje tankowania wodorem będą ogólnodostępne, przeznaczone do zasilania autobusów miejskiej komunikacji publicznej, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

Ponadto koncern zbuduje w Szczecinie zasilany odnawialnymi źródłami energii elektrolizer o mocy 5 MW do produkcji wodoru dla samochodów.

Do 2030 roku Grupa Orlen zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Trafi on nie tylko do pojazdów drogowych, ale i pociągów. Orlen zakupił wodorową lokomotywę Pesy, zainteresowani nią są klienci z Włoch, Skandynawii oraz z Polski. Pesa pracuje nad regionalnym pociągiem z napędem wodorowym i w nową konstrukcją lokomotywy manewrowej, z ogniwami o większej mocy i trwałości sięgającej ośmiu lat, gdy obecne trzeba wymienić po trzech latach.

Pesa

Infrastruktura w Niemczech

W Niemczech jest ok. stu stacji wodorowych, a rząd przygotowuje sieć wodorociągów. Bundesrat zatwierdził 26 kwietnia nowelizację ustawy o gospodarce energetycznej, która reguluje zasady finansowania budowy w Niemczech tzw. bazowej sieci wodorowej.