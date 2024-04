Rośnie popyt na przesyłki lotnicze, a wraz z nim ceny i opóźnienia

W transporcie lotniczym ładunków od kwartału widoczne jest ożywienie. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA szacuje, że całkowity popyt mierzony w tonokilometrach (CTK) wzrósł o 18,4% w porównaniu do poziomów ze stycznia 2023 roku (19,8% do operacji międzynarodowych). – Pierwszy kwartał 2024 jednoznacznie wskazuje, że sytuacja względem roku ubiegłego uległa poprawie. Według WorldACD, które monitorują niemal 80% globalnego przepływu cargo, linie lotnicze przewiozły go o 11.3% więcej, niż w pierwszym kwartale 2023. Ten trend jest widoczny zarówno w Polsce, jak i regionach Europy Centralnej i Wschodniej. Inne źródła mierzące globalną wymianę handlową podają, że w porównaniu do 2019 w Q1 2024 mamy o +9.8% większe wolumeny w transporcie lotniczym – wskazuje dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT Michał Grochowski.

Kierunek Azja

Dodaje, że popyt na usługi cargo jest widocznie większy niż w roku ubiegłym, co jednocześnie wywiera dużą presję ze strony rynku. – Jest to szczególnie widoczne w Polsce, Czechach i Słowacji. Z perspektywy Polskich Linii Lotniczych LOT szczególnie dobre wyniki notujemy na kierunkach Azja – Europa. Duży popyt odczuwamy również na kierunku z Azji do Ameryki – zaznacza Grochowski.

Powodem rosnącego zainteresowanie przewozów na trasach azjatyckich jest trwający już od ponad 4 miesięcy kryzys na Morzu Czerwonym. – Blokada Kanału Sueskiego sprawia, że firmy szukają innych możliwości transportowych – tłumaczy Airfreight Product Director - CEE, Rohlig Suus Logistics Mariusz Filec.

Nie jest to jedyny powód wzrostów. – Równie ważnym czynnikiem są przesyłki ecommerce potentatów rynku chińskiego odzieżowego. Tendencje wskazują, że coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów na platformach handlu elektronicznego, a międzykontynentalny charakter tych przedsiębiorstw oraz szybkość z jaką oczekuje się od nich dostaw, mają ogromny wpływ na rynek lotniczy. W przypadku niektórych operatorów lotniczych handel elektroniczny stanowi obecnie ponad 50% ich przychodów między Azją Wschodnią a Europą – wskazuje Head of Business Services Airfreight, DB Schenker Kamil Rarak.