Nie będzie elektrycznych samolotów

Funkcjonująca w Arlington (Wirginia) firma Eviation wymówiła w połowie lutego umowy o pracę większości inżynierów, informuje Seatle Times, powołując się na rozmowy ze zwolnionymi.

Eviation została założona w 2015 roku w Izraelu i następnie przeniesiona do USA. W 2022 roku spółka zaprezentowała pierwszy elektryczny samolot i zatrudniała wtedy 120 osób. Kłopoty z finansowaniem działalności zmusiły firmę do zmniejszenia zatrudnienia do 70 osób na przełomie 2023 i 2024 roku oraz do 30 tuż przed zwolnieniami.

Głównym udziałowcem Eviation jest Clermont Group, należący do urodzonego w Nowej Zelandii, ale działającego w Singapurze miliardera Richarda Chandlera. Kontroluje on także producenta baterii i elektrycznych silników MagniX, z siedzibą w Everett (Waszyngton). Oba komponenty są stosowane w elektrycznym samolocie Eviation.

Mniejszościowi udziałowcy z Izraela zostali zaskoczeni nagłą decyzją o zamknięciu firmy. W izraelskim magazynie poświęconym technice, współzałożyciel Eviation Aviv Tsidon skrytykował krok i zastrzegł, że udziałowcy mniejszościowi mogą próbować blokować decyzję Chandlera. On z kolei rozmawia z inwestorami arabskimi.