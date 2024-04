Koleje dla CPK na 350 km/h

Torowiska dla planowanych kolei dużych prędkości powinny być przystosowane do prędkości 350 km/h, a sprawą przewoźników będzie decyzja z jaką prędkością puszczą po niej pociągi. Przewodniczący Rady Nadzorczej CPK Zbigniew Szafrański uważa, że infrastruktura kolejowa budowana dla CPK powinna być przystosowana do prędkości 350 km/h. Nie oznacza to, że z taką prędkością mają poruszać się pociągi, ponieważ kluczowym parametrem jest czas przejazdu.

Rezerwacja terenów

Jak zauważa prezes Alstom w Polsce Sławomir Cyza, po torach przystosowanych do prędkości 350 km/h można jeździć z prędkością 250 km/h, ale nie da się poruszać z prędkością 350 km/h po torach przystosowanych do prędkości 250 km/h.

Także dyrektor projektu w Siemens Witold Gadoś uważa, że linie kolejowe trzeba budować tak, aby ich parametry wystarczyły na długie dziesiątki lat, ponieważ przebudowa geometrii linii jest bardzo kosztowna.

Szafrański jest zdania, że na początek konieczne jest zbudowanie kolei dużych prędkości z Warszawy do Wrocławia i Poznania, czyli „Y”, zdobywając przy tym doświadczenie i planując nowe układy linii kolejowych. Zauważa, że pozostałe szprychy CPK nie mają opracowań podobnych do wykonanego dla „Y”.