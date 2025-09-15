Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Pekin domaga się otwarcia zamkniętych przejść na granicy z Białorusią?

Jakie są ekonomiczne skutki zamknięcia granic dla przewozów towarowych między Chinami a UE?

Jakie stanowisko w tej sprawie przedstawia chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych?

Jak zamknięcie granic wpływa na polskich przewoźników i lokalny rynek transportowy?

Z powodu rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad, prowadzonych tuż nad granicą z Polską, od piątku zamknięte są przejścia na Białoruś: dla samochodów osobowych Terespol-Brześć, dla ciężarowych Kukuryki-Kozłowiczy oraz trzy kolejowe dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.

Po środowym nalocie rosyjskich dronów na Polskę rząd ogłosił, że zakaz obowiązuje do odwołania. – Ruch wznowimy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje – wyjaśnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Blokować czy nie granicę z Białorusią?

Zamknięcie przejść granicznych, w tym kolejowych, ma skłonić Rosję i Białoruś do deeskalacji. Ale ma skutki uboczne – wstrzymało tranzytowy ruch pociągów z Chin, które utrzymują z Moskwą i Mińskiem przyjacielskie relacje. Na razie Pekin usiłuje naciskać na Polskę.