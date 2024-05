Kobalt od demokratów czy od nurków?

Umacnianie się Rosji w Afryce grozi przejęciem kontroli nad dostawami kobaltu (na Afrykę przypada ponad połowa światowych rezerw) oraz palladu (44 proc. światowych rezerw) i platyny (82 proc.). Kluczowym krajem w dostawach kobaltu jest Demokratyczna Republika Konga. Do 2050 roku zapotrzebowanie na kobalt wzrośnie 5-6-krotnie.

Metale na dnie mórz

Sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA) Michael W. Lodge ocenia, że wiele minerałów wydobywanych jest w krajach niestabilnych politycznie. – To wszystko sprawia, że koszty wydobycia rosną. Tymczasem rudy w oceanach mają kilkukrotnie większą, nawet o rząd wielkości, zawartość metali niż rudy z kopalni lądowych – porównuje Lodge.

Wskazuje, że światowe łączne rezerwy kobaltu na lądzie wynoszą 7 mln ton, podczas gdy na dnie oceanów zalega ok. 120 mln ton. ISA przygotowuje regulacje wydobywcze (do przemysłowego wydobycia), bo do tej pory uregulowane jest tylko badanie i przygotowanie do wydobycia przemysłowego.

Wersja jednolita zestawu regulacji dotyczących wydobycia była omawiana pierwszy raz w marcu, ale trudno powiedzieć, kiedy zakończą się prace, możliwe, że w 2026 roku. Kraje, których przedsiębiorcy wykupili koncesje na wydobycie na lądzie nie mają powodu do przyspieszania prac. Na forum ISA bardzo aktywni są Rosjanie, przyjeżdżają na posiedzenia w 8-10 osób, gdy z Polski czasem jest po jednej. Czesi już uchwalili legislację do działań poza jurysdykcją Czech, a Polska jeszcze nie ma takich regulacji.

Czytaj więcej Elektromobilność Wodorowe ciężarówki i autobusy coraz bliżej W Europie powstanie wodorowa infrastruktura do tankowania ciężarówek i pociągów z wodorowym napędem. Orlen i Polsat budują stacje, Niemcy zainwestują w sieć wodorową 20 mld euro.

Nasz kraj ma koncesję na badania dna morskiego na Atlantyku. Umowa zawarta w lutym 2018 roku pozwala na poszukiwania metali w siarczkach polimetalicznych, przede wszystkim niklu, kobaltu, manganu, miedzi, molibdenu, tytanu, wanadu i metali ziem rzadkich. Umowa jest ważna 15 lat.