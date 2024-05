Chwieje się pozycja PKP Cargo, nie ma pracy i pieniędzy

Spółka zamierza wysłać na nieświadczenie pracy niemal jedną trzecią personelu, a pracownicy czekają na obiecane na przełomie maja i czerwca spotkanie, na którym nowy zarząd przedstawi związkom zawodowym program naprawczy spółki.

Reklama

W pierwszych krokach PKP Cargo zamierza ograniczyć koszty osobowe i zerwało w trybie natychmiastowym umowy sponsorskie. Te działania zostały entuzjastycznie przyjęte przez inwestorów giełdowych, kurs akcji wzrósł w pierwszych dwóch tygodniach maja z 12 zł do blisko 14,5 zł.

Czytaj więcej Szynowy CUPT ogłosił nabór wniosków na transport intermodalny Przedsiębiorcy mają ostatnią szansę na rozwój infrastruktury terminalowej i rozbudowę taboru. Na złożenie wniosków są dwa miesiące.

Jednak sytuacja przewoźnika jest trudna. W pierwszym kwartale, wg. szacunkowych danych spółki, jej praca przewozowa zmalała o 28 proc., a masa ładunków o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Co gorsza na początku maja PKP Cargo przegrało przetarg ENEA Elektrownia Połaniec na przewóz miliona ton węgla. Faworyta pokonała… ČD Cargo Poland. – Milion ton to kroplówka dla spółki. Jeśli nowy zarząd nie potrafi wygrać przetargu, to jak zrobi restrukturyzację? – zastanawia się prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

Alarmuje, że zagrożone jest 14 tys. miejsc pracy. Spółka chce wysłać na nieświadczenie pracy także maszynistów. – Nie widzimy logiki w wysłaniu maszynistów na nieświadczenie pracy, ponieważ bez nich spółka straci trwale zdolność realizacji przewozów – ostrzega Miętek.