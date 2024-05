Wśród przewoźników rosną długi i wydłuża się lista bankrutów

Zadłużenie na 1 mld zł przy obrotach rzędu 150 mld zł nie wygląda na przytłaczający wynik, ale jak podkreśla prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” Maciej Wroński nie można oceniać sytuacji rynkowej wyłącznie przez pryzmat zadłużenia i oceny wiarygodności finansowej. – Przedsiębiorca, który redukuje tabor i zmniejsza liczbę miejsc pracy, nie musi być wcale zadłużony. Robi to właśnie po to, aby uniknąć zadłużenia. Myślę, że dużo bardziej obiektywnym miernikiem sytuacji rynkowej są dla np. roczne przychody branży, trendy w zatrudnieniu, trendy w wysokości marż oraz w wynagrodzeniach pracowników. A te dane poznamy dopiero w przyszłym roku. Dziś możemy jedynie analizować takie bieżące dane jak np. wysokość kosztów realizowanych przewozów drogowych, wysokość cen uzyskiwanych za te usługi lub liczba przejazdów po drogach płatnych. A tu nie dzieje się dobrze, co odzwierciedlone jest w minorowych nastrojach panujących wśród przewoźników – wskazuje Wroński.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w ubiegłym roku 527 firm z branży TSL ogłosiło upadłość bądź restrukturyzację. Na koniec pierwszego kwartału tego roku odnotowano już 183 takich niewypłacalności.

Także szerszy obraz gospodarczy jest niepokojący. W kwietniu 2024 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 38 upadłości firm. Jeśli zaś chodzi o restrukturyzacje, to te rozpoczęły się w 388 przedsiębiorstwach, podlicza zajmująca się danymi gospodarczymi firma MGBI.

W kwietniu doszło do ogłoszenia upadłości 38 firm, o 15,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nastąpił 36,8-procentowy wzrost, jeśli chodzi o złożone wnioski o ogłoszenie upadłości firm. W kwietniu do sądów trafiło bowiem 186 takich wniosków. W kwietniu zapoczątkowanych zostało 388 nowych spraw tego typu. Oznacza to wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o 23,2 proc. – wylicza MGBI.