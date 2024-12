Ciężarówki bez granic w Bułgarii i Rumunii

Jednocześnie zastrzega, że wzrost konkurencji w regionie stanie się wyzwaniem, zwłaszcza że na rynkach Rumunii i Bułgarii działają przedsiębiorstwa zainteresowane ekspansją również w Polsce. – Podobne zjawisko obserwujemy w branży spożywczej i transportowej, gdzie konkurencja ze Wschodu ma istotny wpływ na lokalny rynek – wskazuje Nowicki.

Nowe regulacje pozwolą zwiększyć rolę Rumunii jako centrum logistycznego w obsłudze Ukrainy, a Boranda zauważa, że liczba zapytań handlowych z tego kraju rośnie.

Logistycy na „tak”

Przewoźnicy samochodowi przewidują, że włączenie Rumunii i Bułgarii do lądowej strefy powinno to zdecydowanie poprawić sytuację na granicach. – Dziś czas oczekiwania jest zbyt długi i niestety nieprzewidywalny. Będzie też można skrócić czas realizacji zlecenia, tym samym lekko obniżyć koszty. Oby tylko tak wyglądała realizacja tych zamierzeń – zaznacza prezes JAS-FBG Jarosław Domin.

Zmian w procedurach oczekują także przewoźnicy kolejowi. – Likwidacja barier w postaci przyjęcia do strefy Schengen może bym elementem pobudzającym wymianę handlową. W końcu pamiętajmy, że Rumunia i Bułgaria to też Konstanca i Warna – dwa duże porty na Morzu Czarnym. Uruchamiane połączenia z Turcji i Europy Zachodniej do Rumuni świadczą o potencjale tego rynku – wskazuje członek zarządu PKP Cargo Connect Piotr Sadza.

Zwraca jednak uwagę na nierównomierne przepływy. – Rumunia jak i Bułgaria jest większym importerem towarów niż eksporterem towarów z UE. Niemniej pod względem przewozów kolejowych jest to potencjalnie rozwojowy rynek – przyznaje Sadza.