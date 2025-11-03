Litwa zamknęła granicę z Białorusią

Litwa zamknęła dla ciężarówek przejście graniczne Soleczniki-Bieniakonie do 30 listopada br. Ograniczony zostanie również przejazd przez przejście graniczne w Miednikach-Kamiennym Łogu.

Reklama Reklama

Choć decyzja została ogłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem, na przejściach utknęły ciężarówki: w systemie rezerwacyjnym zgłoszone były 42 ciężarówki w Miednikach i 70 w Solecznikach. – Czuję się jak w więzieniu – nie mogę iść ani tu, ani tam – stwierdził kierowca ciężarówki w rozmowie z litewskim korespondentem telewizyjnym.

Łukaszenko znów terroryzuje Europę

Rząd litewski zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy Republiki Litewskiej o granicy państwowej i jej ochronie, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, uwzględniając decyzję Komisji Bezpieczeństwa Narodowego z 27 października 2025 roku. – Decyzją rządu odpowiadamy na powtarzające się incydenty przemytu balonów z terytorium Białorusi, które stanowią zagrożenie i zakłócają funkcjonowanie lotnictwa cywilnego. To nie jest zwykły przemyt i zapewniam, że zareagujemy na wszelkie wrogie działania hybrydowe przeciwko Litwie, a jeśli incydenty nie ustaną, nasza reakcja będzie tylko bardziej zacięta. Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych obywateli – zapewnia premier Inga Ruginienė.

Czytaj więcej Drogowy Motoryzacja ciągnie w dół przewoźników drogowych Upadek europejskiego przemysłu samochodowego pociąga za sobą bankructwa w transporcie samochodowym.

Na granicy litewskiej padł kolejny rekord ataków nielegalnymi migrantami. W październiku litewskie władze odnotowały najwyższą liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią w ostatnich sześciu miesiącach – 275.