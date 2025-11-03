Reklama
Litwa zamknęła granicę z Białorusią

Polska solidaryzuje się z Litwą i wycofała się z zapowiedzi otwarcia dwóch terminali granicznych. Transport samochodowy poszkodowany w każdej sytuacji.

Publikacja: 03.11.2025 11:34

Nowy rentgen do prześwietlania ciężarówek zamontowany jesienią 2025 roku na polsko-białoruskiej granicy w Kukurykach.

Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Robert Przybylski

Litwa zamknęła dla ciężarówek przejście graniczne Soleczniki-Bieniakonie do 30 listopada br. Ograniczony zostanie również przejazd przez przejście graniczne w Miednikach-Kamiennym Łogu. 

Choć decyzja została ogłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem, na przejściach utknęły ciężarówki: w systemie rezerwacyjnym zgłoszone były 42 ciężarówki w Miednikach i 70 w Solecznikach. – Czuję się jak w więzieniu – nie mogę iść ani tu, ani tam – stwierdził kierowca ciężarówki w rozmowie z litewskim korespondentem telewizyjnym. 

Łukaszenko znów terroryzuje Europę 

Rząd litewski zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy Republiki Litewskiej o granicy państwowej i jej ochronie, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, uwzględniając decyzję Komisji Bezpieczeństwa Narodowego z 27 października 2025 roku. – Decyzją rządu odpowiadamy na powtarzające się incydenty przemytu balonów z terytorium Białorusi, które stanowią zagrożenie i zakłócają funkcjonowanie lotnictwa cywilnego. To nie jest zwykły przemyt i zapewniam, że zareagujemy na wszelkie wrogie działania hybrydowe przeciwko Litwie, a jeśli incydenty nie ustaną, nasza reakcja będzie tylko bardziej zacięta. Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych obywateli – zapewnia premier Inga Ruginienė.

Motoryzacja ciągnie w dół przewoźników drogowych
Drogowy
Motoryzacja ciągnie w dół przewoźników drogowych

Na granicy litewskiej padł kolejny rekord ataków nielegalnymi migrantami. W październiku litewskie władze odnotowały najwyższą liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią w ostatnich sześciu miesiącach – 275. 

Polska Straż Graniczna podała, że od 31 października do 2 listopada ze strony Białorusi próbował przejść do Polski ponad stu nielegalnych imigrantów. W stronę polskich patroli rzucali kamieniami, konarami i metalowymi kolcami. Uszkodzili 2 pojazdy SG.  

Oliwy do ognia dolał Łukaszenko, który otwarcie przyznał, że utrzymuje kontakty z przemytnikami przemycającymi papierosy na Litwę i dodał, że jego komitet graniczny przymyka oko na ich działania. 

Polska wycofała się z zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska otwarcia dwóch terminali na granicy z Białorusią. Wcześniej litewski minister spraw wewnętrznych wyraził przekonanie przed posiedzeniem rządu, że Polska, uwzględniając sytuację na Litwie, nie będzie podejmowała pośpiesznych kroków. 

Przewoźnicy zakładnikami polityki

Od lat przewoźnicy są zakładnikami wielkiej polityki. Kolejne zakazy i zamknięcia odbijają się na stawkach, które wyraźnie wzrosły wraz z coraz dłuższymi kolejkami tirów czekającymi na przekroczenie granicy. Na wjazd do Polski czeka 3 tys. ciężarówek. 

Nova Post zbliża się do klientów
Firmy
Nova Post zbliża się do klientów

Prezes ZMPD Jan Buczek podkreślił, że udrożnienie przejść granicznych z Białorusią spowoduje naturalne odblokowanie jedynego obecnie czynnego, drogowego przejścia w Koroszczynie, gdzie obecnie na odprawę nadal oczekuje ok. trzech tysięcy pojazdów. – Rozłożenie tej całej masy pojazdów na trzy przejścia z pewnością będzie dużą ulgą dla przewoźników – oceniał szef Zrzeszenia. ZMPD od dłuższego czasu apelowało do najwyższych przedstawicieli polskiej administracji państwowej, w tym do Premiera Donalda Tuska, o podjęcie decyzji dotyczącej przywrócenia ruchu granicznego dla ciężarówek w Bobrownikach i Kuźnicy. Apele Zrzeszenia nasiliły się po dwutygodniowym, całkowitym zamknięciu granicy z Białorusią, do którego doszło 25 września 2025 roku. Decyzja ta wywołała bardzo poważne kłopoty przewoźników i ich pracowników, którzy na wiele dni utknęli przed granicą po białoruskiej stronie. 

Otwarciu przejść granicznych jest zdecydowanie przeciwna opozycja. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński stwierdził, że zapowiedź otwarcia jeszcze w listopadzie przejść granicznych z Białorusią to prezent ekipy Tuska dla reżimu Łukaszenki. „Jaki sygnał wysyła pan Łukaszence i Putinowi? Pana decyzja jest politycznie głupia i moralnie zła.” ocenił we wpisie na X. Przypomniał, że zamknięcie w 2021 r. przejścia w Kuźnicy było reakcją na prowokacje białoruskie związane z nielegalną migracją. Zamknięcie przejścia w Bobrownikach nastąpiło dzień po skazaniu Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. 

Źródło: rp.pl

Opustoszałe przejście dla ciężarówek Kamiennyj Łog, 3 listopada 2025 roku
Drogowy
