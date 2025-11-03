Litwa zamknęła granicę z Białorusią

Aktualizacja: 03.11.2025 17:47 Publikacja: 03.11.2025 11:34
Nowy rentgen do prześwietlania ciężarówek zamontowany jesienią 2025 roku na polsko-białoruskiej granicy w Kukurykach.
Litwa zamknęła dla ciężarówek przejście graniczne Soleczniki-Bieniakonie do 30 listopada br. Ograniczony zostanie również przejazd przez przejście graniczne w Miednikach-Kamiennym Łogu.
Choć decyzja została ogłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem, na przejściach utknęły ciężarówki: w systemie rezerwacyjnym zgłoszone były 42 ciężarówki w Miednikach i 70 w Solecznikach. – Czuję się jak w więzieniu – nie mogę iść ani tu, ani tam – stwierdził kierowca ciężarówki w rozmowie z litewskim korespondentem telewizyjnym.
Rząd litewski zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy Republiki Litewskiej o granicy państwowej i jej ochronie, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, uwzględniając decyzję Komisji Bezpieczeństwa Narodowego z 27 października 2025 roku. – Decyzją rządu odpowiadamy na powtarzające się incydenty przemytu balonów z terytorium Białorusi, które stanowią zagrożenie i zakłócają funkcjonowanie lotnictwa cywilnego. To nie jest zwykły przemyt i zapewniam, że zareagujemy na wszelkie wrogie działania hybrydowe przeciwko Litwie, a jeśli incydenty nie ustaną, nasza reakcja będzie tylko bardziej zacięta. Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych obywateli – zapewnia premier Inga Ruginienė.
Na granicy litewskiej padł kolejny rekord ataków nielegalnymi migrantami. W październiku litewskie władze odnotowały najwyższą liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią w ostatnich sześciu miesiącach – 275.
Polska Straż Graniczna podała, że od 31 października do 2 listopada ze strony Białorusi próbował przejść do Polski ponad stu nielegalnych imigrantów. W stronę polskich patroli rzucali kamieniami, konarami i metalowymi kolcami. Uszkodzili 2 pojazdy SG.
Oliwy do ognia dolał Łukaszenko, który otwarcie przyznał, że utrzymuje kontakty z przemytnikami przemycającymi papierosy na Litwę i dodał, że jego komitet graniczny przymyka oko na ich działania.
Polska wycofała się z zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska otwarcia dwóch terminali na granicy z Białorusią. Wcześniej litewski minister spraw wewnętrznych wyraził przekonanie przed posiedzeniem rządu, że Polska, uwzględniając sytuację na Litwie, nie będzie podejmowała pośpiesznych kroków.
Od lat przewoźnicy są zakładnikami wielkiej polityki. Kolejne zakazy i zamknięcia odbijają się na stawkach, które wyraźnie wzrosły wraz z coraz dłuższymi kolejkami tirów czekającymi na przekroczenie granicy. Na wjazd do Polski czeka 3 tys. ciężarówek.
Prezes ZMPD Jan Buczek podkreślił, że udrożnienie przejść granicznych z Białorusią spowoduje naturalne odblokowanie jedynego obecnie czynnego, drogowego przejścia w Koroszczynie, gdzie obecnie na odprawę nadal oczekuje ok. trzech tysięcy pojazdów. – Rozłożenie tej całej masy pojazdów na trzy przejścia z pewnością będzie dużą ulgą dla przewoźników – oceniał szef Zrzeszenia. ZMPD od dłuższego czasu apelowało do najwyższych przedstawicieli polskiej administracji państwowej, w tym do Premiera Donalda Tuska, o podjęcie decyzji dotyczącej przywrócenia ruchu granicznego dla ciężarówek w Bobrownikach i Kuźnicy. Apele Zrzeszenia nasiliły się po dwutygodniowym, całkowitym zamknięciu granicy z Białorusią, do którego doszło 25 września 2025 roku. Decyzja ta wywołała bardzo poważne kłopoty przewoźników i ich pracowników, którzy na wiele dni utknęli przed granicą po białoruskiej stronie.
Otwarciu przejść granicznych jest zdecydowanie przeciwna opozycja. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński stwierdził, że zapowiedź otwarcia jeszcze w listopadzie przejść granicznych z Białorusią to prezent ekipy Tuska dla reżimu Łukaszenki. „Jaki sygnał wysyła pan Łukaszence i Putinowi? Pana decyzja jest politycznie głupia i moralnie zła.” ocenił we wpisie na X. Przypomniał, że zamknięcie w 2021 r. przejścia w Kuźnicy było reakcją na prowokacje białoruskie związane z nielegalną migracją. Zamknięcie przejścia w Bobrownikach nastąpiło dzień po skazaniu Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia.
Źródło: rp.pl
