Mińsk wziął w niewolę litewskie ciężarówki

Rada Ministrów Białorusi przyjęła 31 października postanowienie ograniczające przewoźnikom litewskim możliwość wjazdu i wyjazdu z Białorusi tylko przez przejścia litewsko-białoruskie. Ograniczenie obowiązuje do końca 2027 roku. Wcześniej takie ograniczenie obowiązywało w stosunku do samochodów z polską rejestracją.

W ten sposób Łukaszenko uwięził litewskie ciężarówki, podobnie jak polskie we wrześniu. Jest to odpowiedź reżimu w Mińsku na zamknięcie przez Litwę litewsko-białoruskiej granicy.

Litwa i Łotwa to obok Polski dwa kraje, przez które odbywa się ruch towarowy między Unią Europejską oraz krajami WNP. Z powodu sankcji, do UE nie wolno wjeżdżać samochodom z Rosji i Białorusi, a oba wymienione kraje zezwalają na wjazd ciężarówkom rejestrowanym w Unii, ale z reguły do najbliższego magazynu, w którym następuje przeładunek na pojazd z rejestracją lokalną.

Eskalacja konfliktu

Litwa zamknęła dla ciężarówek przejście graniczne Soleczniki–Bieniakonie do 30 listopada. Ograniczony został również przejazd przez przejście graniczne w Miednikach–Kamiennym Łogu.