Mińsk wziął w niewolę litewskie ciężarówki

Rośnie napięcie między Litwą i Białorusią. Po zamknięciu przez Wilno granicy, Mińsk ograniczył litewskim przewoźnikom możliwość wyjazdu.

Publikacja: 03.11.2025 13:04

Opustoszałe przejście dla ciężarówek Kamiennyj Łog, 3 listopada 2025 roku

Opustoszałe przejście dla ciężarówek Kamiennyj Łog, 3 listopada 2025 roku

Foto: GTK Białoruś

Robert Przybylski

Rada Ministrów Białorusi przyjęła 31 października postanowienie ograniczające przewoźnikom litewskim możliwość wjazdu i wyjazdu z Białorusi tylko przez przejścia litewsko-białoruskie. Ograniczenie obowiązuje do końca 2027 roku. Wcześniej takie ograniczenie obowiązywało w stosunku do samochodów z polską rejestracją. 

W ten sposób Łukaszenko uwięził litewskie ciężarówki, podobnie jak polskie we wrześniu. Jest to odpowiedź reżimu w Mińsku na zamknięcie przez Litwę litewsko-białoruskiej granicy. 

Litwa i Łotwa to obok Polski dwa kraje, przez które odbywa się ruch towarowy między Unią Europejską oraz krajami WNP. Z powodu sankcji, do UE nie wolno wjeżdżać samochodom z Rosji i Białorusi, a oba wymienione kraje zezwalają na wjazd ciężarówkom rejestrowanym w Unii, ale z reguły do najbliższego magazynu, w którym następuje przeładunek na pojazd z rejestracją lokalną. 

Eskalacja konfliktu

Litwa zamknęła dla ciężarówek przejście graniczne Soleczniki–Bieniakonie do 30 listopada. Ograniczony został również przejazd przez przejście graniczne w Miednikach–Kamiennym Łogu. 

Choć decyzja została ogłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem, na przejściach utknęły ciężarówki: w systemie rezerwacyjnym zgłoszone były 42 ciężarówki w Miednikach i 70 w Solecznikach. – Nasze stosunki handlowe zaczynają już odczuwać negatywne konsekwencje zamknięcia tej granicy. Litwa może stopniowo zniknąć z mapy logistycznej czy handlowej. Problem ten znacznie się rozszerzył, nie jest to tylko problem transportowy – powiedział litewskiej telewizji LRT sekretarz generalny litewskiego stowarzyszenia przewoźników drogowych Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) Povilas Drižius.

Oleg Tarasovas, wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych „Linawa”, twierdzi, że sytuacja jest bliska katastrofy i jeśli granica nie zostanie otwarta, litewscy przewoźnicy zostaną wyparci z rynku. – Obliczyliśmy, że nasz sektor straci około miliarda dolarów rocznie” – powiedział Tarasovas w radiu LRT. 

Służba Graniczna Republiki Litewskiej zapewnia, że nie stosuje żadnych ograniczeń wobec ciężarówek, kierowców ani obywateli Litwy powracających z Białorusi na Litwę. Białoruski Państwowy Komitet Graniczny oceniał, że w poniedziałek o godzinie 12:00 na przejściu granicznym Soleczniki– Benekainys po stronie białoruskiej czekało ponad 460 ciężarówek, a na przejściu granicznym Miedniki–Kamiennyj Łog – ponad 800. 

Na Litwie działa 7 tys. firm transportu drogowego, a sektor odpowiada za ok. 15 proc. PKB kraju. 

Wojna hybrydowa Łukaszenki

Rząd litewski zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy Republiki Litewskiej o granicy państwowej i jej ochronie, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, uwzględniając decyzję Komisji Bezpieczeństwa Narodowego z 27 października 2025 roku. – Decyzją rządu odpowiadamy na powtarzające się incydenty przemytu balonów z terytorium Białorusi, które stanowią zagrożenie i zakłócają funkcjonowanie lotnictwa cywilnego. To nie jest zwykły przemyt i zapewniam, że zareagujemy na wszelkie wrogie działania hybrydowe przeciwko Litwie, a jeśli incydenty nie ustaną, nasza reakcja będzie tylko bardziej zacięta. Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych obywateli – zapewnia premier Inga Ruginienė.

Na granicy litewskiej padł kolejny rekord ataków nielegalnych migrantów. W październiku litewskie władze odnotowały najwyższą liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią w ostatnich sześciu miesiącach – 275. 

Polska Straż Graniczna podała, że od 31 października do 2 listopada ze strony Białorusi próbowało przejść do Polski ponad stu nielegalnych imigrantów. W stronę polskich patroli rzucali kamieniami, konarami i metalowymi kolcami. Uszkodzili 2 pojazdy SG.  

Oliwy do ognia dolał Łukaszenko, który otwarcie przyznał, że utrzymuje kontakty z przemytnikami przemycającymi papierosy na Litwę i dodał, że jego komitet graniczny przymyka oko na ich działania. 

Polska wycofała się z zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska otwarcia dwóch terminali na granicy z Białorusią. Łukaszenka oświadczył 31 października, że decyzja Polski o otwarciu przejść granicznych została rzekomo podjęta po zawarciu porozumienia w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Białoruś Litwa Transport Transport Drogowy granica wojna hybrydowa

