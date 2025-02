Unijna gospodarka spowalnia i razem z nią rejestracje ciężarówek

Używane stoją pod płotem

Urzędy zarejestrowały 1540 pojazdów z dieslem (spadek o 28 proc.), 20 na CNG/LNG (wzrost o 186 proc.), 9 z napędem elektrycznym (wzrost o 350 proc.) i 9 z napędem innym (tyle samo co rok wcześniej).

PZMP wylicza, że styczniowe rejestracje używanych pojazdów, zmniejszyły się do 2486 samochodów ciężarowych, czyli o 3,1 proc. w stosunku do stycznia 2024 roku. – W ślad za słabym popytem na nowe ciężarówki wpłynęło niewielkie zainteresowanie pojazdami używanymi. Eksport do Turcji znacznie spadł. Podobną sytuację zaobserwowano w takich krajach jak Kazachstan i Kirgistan – wskazuje szef wycen w Eurotax Polska Marcin Kardas.

Wskazuje, że liczba ciężarówek na placach stale rośnie, co komplikuje i tak już trudną sytuację. – Kwartalne spadki wartości są coraz mniejsze, ale nie oznacza to wzrostu popytu. Jest to raczej wynik braku motywacji do zakupów poprzez obniżki cen i bardzo duże zawyżenie wyceny pojazdów w poprzednich kwartałach – tłumaczy Kardas.

Przyznaje, że sytuacja na rynku przewozów międzynarodowych ma swoje odzwierciedlenie także w transporcie regionalnym i krajowym. – Pojazdy logistyczne odnotowały gwałtowny spadek wartości, co potwierdza problemy na rynku wewnętrznym. Ceny pojazdów budowlanych pozostają stosunkowo stabilne. Jest to jednak rynek, na którym stale brakuje używanych modeli – zaznacza szef wycen w Eurotax Polska.

Ciężkie czasy przed nami

Kardas ostrzega, że biorąc pod uwagę realia rynku, w roku 2025 należy spodziewać się spadków cen we wszystkich segmentach rynku. – Naturalnie wkrótce potem nastąpi spadek wartości rezydualnej – podkreśla szef wycen.