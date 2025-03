Policja uniemożliwiła przewoźnikom blokadę Szczecina

Z danych wywiadowni gospodarczej MGBI wynika, że w rankingu branż zagrożonych niewypłacalnością transport drogowy znalazł się na czwartym miejscu – w 2024 roku zbankrutowały 34 firmy, co stanowi blisko 3-krotny wzrost rok do roku. Dodatkowo 639 firm poddało się restrukturyzacji, o blisko 25 proc. więcej niż w 2023 roku, wylicza MGBI.

Firmy pozostające w ruchu nie redukują floty, jej wielkość w segmencie ciężkim zmalała zaledwie o 0,3 proc. do 304 120 wypisów, zaś w segmencie aut o dmc od 2,5 do 3,5 tony wzrosła o niemal 5 proc. do 37 882 wypisów.