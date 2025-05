Ciężkie miliony na serwisy dla ciężarówek

Scania w ub. roku (podobnie jak w latach poprzednich) otworzyła dwa serwisy i dwa zmodernizowała powiększając obiekty. Ma w Polsce 41 serwisów zatrudniających przeszło tysiąc osób, w tym ponad połowa to mechanicy.

Nowe warsztaty wznoszą lokalni przedstawiciele Volvo, DAF, Iveco i Forda. Każda placówka to wydatek rzędu 25 mln zł, a wymnożone przez siedem marek, daje ok. 250 mln zł łącznych inwestycji.

Elektryfikacja zwiększy tę poważną sumę, ponieważ serwisy są jednymi z pierwszych punktów na mapie kraju, wyposażonymi w niezbędne do ładowania elektrycznych ciężarówek ładowarki wysokiej mocy. Ich podłączenie do sieci energetycznej kraju wymaga z reguły instalacji transformatora i ciągnięcia kabla. Sama ładowarka to koszt 300-400 tys. zł.

Napędy akumulatorowe wymagają szkoleń produktowych. Daimler Truck Polska podszedł do zagadnienia kompleksowo i uruchomił centrum szkoleniowe wzniesione na 1,5-hektarowej działce. Obiekt o powierzchni 700 m kw. jest wyposażony w 3 stanowiska przejazdowe, sale wykładowe mieszczą 50-60 osób.

Szkolenia trwają nawet 3-4 dni, więc przy łącznym zatrudnieniu 1,5 tys. osób w sieci serwisowej, mające pięciu trenerów centrum szkoleniowe ma obłożenie na cały rok. Ok. 5 proc. szkolących się to pracownicy przewoźników używający Mercedesów.