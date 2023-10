Logistyka towarów jest niezwykle istotnym elementem prowadzonego biznesu dla producentów, dystrybutorów, importerów i eksporterów. Szczególnie dla przedsiębiorstw działających w B2B, gdzie utrata choćby jednego zlecenia czy Klienta to często strata, na jaką firmy nie mogą sobie pozwolić. Dlatego, zamiast koncentrować się na najniższej stawce bazowej, warto skupić się na tym, jak współpraca z operatorem wpływa na optymalizację całego bilansu logistycznego. Niskie ceny frachtu mogą skutkować usługą gorszej jakości, a w konsekwencji karami za spóźnienia lub wyższymi kosztami uszkodzeń czy obsługi reklamacyjnej. Lepiej zainwestować w sprawdzone, jakościowe i niezawodne partnerstwa, co pozwoli wygenerować realne korzyści w długim terminie. Odbiorcy zadowoleni z szybszej, bezproblemowej dostawy, będą u sprzedawcy kupować więcej, co pozytywnie wpłynie na osiągane marże.

Działaj dziś, myśl o jutrze

Rzeczywistość biznesowa i wysoka konkurencyjność wymagają od przedsiębiorców myślenia o długoterminowych celach i strategiach. A to oznacza wybór operatora logistycznego, który będzie w stanie prawidłowo obsłużyć nie tylko bieżące zamówienia, a także będzie gotowy na zwiększenie wolumenu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości obsługi. Liczy się także kompleksowość współpracy. Powierzenie jednemu podmiotowi usług transportowych, magazynowych, odpraw celnych, konfekcjonowania czy logistyki kontraktowej, to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim pieniędzy.

„Dachser to globalna, homogeniczna sieć, obejmująca transport morski, lotniczy i drogowy oraz nowoczesne usługi magazynowania. Dla klientów ogromną wartością jest to, że we wszystkich lokalizacjach na całym świecie obowiązują te same standardy, które gwarantują jakość i bezpieczeństwo. Zintegrowane systemy informatyczne, stałe, codzienne połączenia do 37 krajów w Europie, to tylko niektóre z korzyści jakie niesie ze sobą współpraca z Dachser” – komentuje Rafał Owczarek, Koordynator sprzedaży European Logistics Dachser Polska.

Wiedza kluczem do rozwoju

Logistyka przyszłości wymaga transparentności wszystkich procesów zachodzących na każdym etapie łańcucha dostaw, a także zwinności – czyli błyskawicznych reakcji na zaistniałe zdarzenia. Wiedza jest tutaj podstawą do planowania i zarządzania nie tylko samym procesem logistycznym, ale także informacjami, które trafiają do Klienta. Dlatego Dachser stworzył zaawansowany system informatyczny, który jest jednym z najbardziej innowacyjnych w całej branży. Własne oprogramowanie, w połączeniu z wewnętrznymi centrami obliczeniowymi i złożoną siecią systemów informatycznych, umożliwiają zarządzanie i optymalizację procesów logistycznych oraz wymianę danych w najdrobniejszych szczegółach. To pozwala wychwycić ewentualne nieprawidłowości już na wczesnym etapie operacji, a w konsekwencji na wyeliminowanie błędu i uniknięcie negatywnych konsekwencji. Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że Dachser buduje swój biznes zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i jest aktywnym partnerem dla Klientów w drodze do zeroemisyjności. Inwestycja w nowoczesne technologie pozwala również zwiększyć bezpieczeństwo przesyłek i zmniejszyć emisję CO2.

„Obecnie, presja cenowa jest na tyle duża, że część dostawców ogranicza koszty do niezbędnego minimum i rezygnuje z inwestycji. Strategia Dachser zakłada, że skupiamy się na utrzymaniu i rozwijaniu naszych zasobów. Inwestujemy w poprawę efektywności łańcucha dostaw, nowe lokalizacje i innowacyjne rozwiązania, z wykorzystaniem np. AI, które przybliżają nas do zrównoważonej logistyki 4.0. Warto pamiętać, że gdy gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu, wolumeny w transporcie wzrosną, a my jesteśmy przygotowani do ich obsługi – to znacząca wartość dodana, którą już dziś zapewniamy naszym Klientom. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę, dlatego już w przyszłym roku Warszawa dołączy do 24 miast, w których będziemy realizować usługę DACHSER Emission-Free Delivery – to duży krok w kierunku dekarbonizacji transportu” – podsumowuje Rafał Owczarek.

Nieustanna optymalizacja

Ogromnym wsparciem dla Klientów w poszukiwaniu oszczędności, jest jednostka Supply Chain Optimization, której zadaniem jest dopasowanie operacji łańcucha dostaw klienta w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Optymalizacje opierają się na kluczowych wskaźnikach efektywności, obejmujących zarówno ogólne koszty operacyjne, jak i zwroty z zapasów firmy. Charakterystyczne dla tego zespołu jest holistyczne podejście i systematyczna analiza struktur, które w przeszłości były skuteczne, ale mogą wymagać dostosowania do nowych wyzwań. Supply Chain Optimization to również uzyskiwanie przejrzystości w łańcuchu dostaw poprzez przygotowanie danych oraz wizualizację bieżącej konfiguracji. Ponadto, zespół opracowuje różnorodne scenariusze, które koncentrują się na celach zdefiniowanych wspólnie z klientem. To tworzy realną wartości i generuje wymierne korzyści dla Klientów.

Dachser, międzynarodowy operator usług logistycznych, jest obecny w Polsce od 17 lat. W tym czasie firma zdobyła silną pozycję na polskim rynku w obsłudze eksportu drogowego oraz transporcie przesyłek lotniczych i morskich. Obecnie firma zatrudnia 692 pracowników w 10 oddziałach zlokalizowanych w całej Polsce.

