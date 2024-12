Automaty paczkowe dla rzeczy z drugiej ręki

InPost ma już 25 tys. automatów w Polsce, DPD otworzył niedawno 9-tysięczny. Orlen ma 6 tys. maszyn, DHL ponad 5 tys. – Wydaje się, że z pozycji niekwestionowanego lidera sektora KEP, InPost będzie chciał dalej rozwijać sieć swoich lokalizacji, ponieważ dostępność (bliskość) punktów dla klienta jest podstawowym elementem sukcesu dostaw OOH (out of home/dostaw poza domem). Z tego względu posiadanie 30 tysięcy paczkomatów w kraju nie jest wykluczone – przyznaje wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Wylicza, że InPost oferuje jeden automat na 1,6 tysiąca mieszkańców, przy założeniu, że populacja naszego kraju liczy około 37,5 miliona osób. – Jest to w dalszym ciągu niedoścignionym wzorcem dla większości operatorów na całym świecie. W raportach Last Mile Experts podkreślamy, że aby sieć dostaw poza domem była efektywna i spełniała minimalne wymogi konsumentów, jej gęstość powinna oscylować w okolicach jednego punktu (punkt odbioru/dostaw, czyli PUDO lub automat paczkowy) na 10 tys. mieszkańców. To założenie potwierdziło się w wielu projektach, które prowadziliśmy z naszymi klientami w Europie i na innych kontynentach – zaznacza Gral.

Konkurencja także zauważa, że liczba automatów paczkowych w Polsce rośnie w imponującym tempie. – Według prognoz, do końca 2024 roku ma ich być aż 45 tysięcy, co oznacza podwojenie liczby urządzeń w ciągu zaledwie kilku lat – przewiduje Operations Manager SwipBox Polska Łukasz Łukasiewicz.

W skali Europy liczby są jeszcze większe: InPost miał na koniec trzeciego kwartału 44 tys. maszyn. Na koniec 2023 roku w Europie funkcjonowało 154 900 maszyn, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej, podliczał w raporcie Last Mile Experts.