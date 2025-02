Kurierscy giganci nie nadążają za Amazonem

Akcje UPS spadły w czwartek o ok. 20 dol. (14-15 proc.) i utrzymują się na niskim poziomie po ogłoszeniu przez firmę słabych wyników finansowych oraz poinformowaniu, że doszła z Amazonem (największym klientem) do porozumienia, że od połowy 2026 rok zmniejszy liczbę dostaw jego przesyłek o połowę.

Niskie marże

Dyrektor zarządzająca UPS Carol Tome przyznała, że Amazon jest największym, ale nie najbardziej zyskownym klientem firmy. Zapowiedziała także zmiany w sieci logistycznej, które mają przynieść miliard dol. oszczędności. Firma skoncentruje się na dostawach B2B oraz farmaceutykach.

UPS prognozuje przychody w 2025 roku w wysokości 89 mld dol., gdy w minionym roku sięgnęły 91,1 mld dol. To znacznie poniżej szacunków dotyczących przychodów w b.r., analitycy spodziewali się 94,88 mld dol. W czwartym kwartale przychody UPS zmalały do 25,3 mld dol. w porównaniu do 25,42 mld dol. spodziewanymi przez analityków.

Prezes Last Mile Experts Marek Różycki zaznacza, że niektórzy duzi gracze logistyczni nie zauważyli, że rynek się zmienił i zamiast wycinać mniej rentowne usługi, równocześnie powinni pracować nad operacyjną wydajnością i rozwijać lub wzbogacać swoje usługi w taki sposób, aby klient chciał płacić za nie więcej. – Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty da większe marże, a taki dostawca będzie trudniejszy do wymiany – podkreśla Różycki.