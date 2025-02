Chińczycy zmienią logistykę aut

Biuro VesselsValue nie przewiduje katastrofy na rynku żeglugowym. Jej eksperci uważają, że utrzyma się wysoki popyt na usługi przewozu samochodów gotowych, choć wskazują na malejące stawki. Spowodowane są nie tylko malejącą dynamiką chińskich przewozów do Europy, ale także rosnącą podażą samochodowców. Nowe jednostki wprowadzi Hoegh, producent samochodów BYD zamówił 7 statków (cztery już są dostarczone), a COSCO równe 30 jednostek, które wejdą do służby do końca 2026 roku. Jeżeli zakończy się konflikt na Morzu Czerwonym, skrócone trasy dodatkowo zwiększą podaż statków.