Poczta Polska walczy o odzyskanie rynku

Od początku roku operator wdraża Plan Transformacji Poczty Polskiej. Jego kluczową częścią jest poprawa działania segmentu kurierskiego. – Twarde dane pokazują, że Poczta Polska konsekwentnie pracuje nad poprawą jakości świadczonych usług. Znacząca poprawa terminowości dostarczania przesyłek w różnych kategoriach jest dowodem na to, że możliwe jest połączenie efektywności operacyjnej z wysokim poziomem satysfakcji klienta, nawet w warunkach transformacji firmy – zapewnia Sławomir Żurawski, wiceprezes Poczty Polskiej ds. operacji i logistyki.

Reklama

Potwierdzone dane

Według danych Poczty Polskiej, w usłudze Pocztex ponad 95% przesyłek dotarło do adresata następnego dnia po nadaniu. To oznacza utrzymanie tzw. standardu D+1, najbardziej pożądanego na rynku. Terminowość pocztowych paczek ekonomicznych i priorytetowych wyniosła 98-99%, a terminowość listów priorytetowych (D+3) utrzymuje się na poziomie 94%. – Mamy połączony monitoring usług Pocztex i usług ekonomicznych, z tego wyciągamy średnią, bo to jest to dla nas jeden przewoźnik. Średnio dostawa trwa D+2 na obu serwisach łącznie, co oznacza, że to co podaje Poczta Polska jest prawdą, czy że dostarcza w usłudze Pocztex w formule D+1. Jakość usług uległa zauważalnej poprawnie, bo ilość wyzwań operacyjnych jest znikoma vs kiedyś gdzie mieliśmy dedykowany proces interwencyjny – porównuje CEO brokera Globkurier.pl Mateusz Pycia.

Czytaj więcej Szynowy KDP: Droga zabawka czy cywilizacyjna konieczność? Branża kolejowa jest podzielona w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości. Część specjalistów obawia się, że projekt osuszy budżet i zabraknie na budowę kolei regionalnych, które przewożą większość pasażerów.

Za pomocą usługi Pocztex klienci nadawali średnio każdego tygodnia w tym roku, ponad milion paczek. Pocztę Polską i 95-procentowy wynik D+1 Pocztexu chwali także prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa. – Jest to istotna poprawa, ale nie są to jeszcze tak wysokie standardy, jak oferują firmy kurierskie. Zazwyczaj deklarują one terminowość dostarczenia przesyłki w następnym dniu roboczym na poziomie około 97-98% i większości je dotrzymują. Dla nich niedoręczenie przesyłki kolejnego dnia wiąże się z kosztami magazynowania przesyłki, ale także z niezadowoleniem klienta – podkreśla prof. UE w Poznaniu.

Wskazuje na wysoką terminowość przesyłek pocztowych doręczanych w ramach obowiązku świadczenia usług jako operator wyznaczony do powszechnych usług pocztowych. – Od początku 2025 r. 99% paczek ekonomicznych Poczty Polskiej było dostarczanych w ustawowym standardzie D+5 (do 5 dni roboczych od nadania). Gorzej wypada terminowość listów priorytetowych (D+3), która utrzymuje się na poziomie 94%. Ale to i tak lepiej niż przed laty – przyznaje Kawa.