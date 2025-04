InPost zdobył świetnego klienta

Grupa InPost oraz Vinted podpisały nowy, wieloletni, europejski kontrakt. Zgodnie z umową InPost, wykorzystując swoją sieć maszyn paczkomat i punktów PUDO, będzie obsługiwał dostawy paczek Vinted w ośmiu krajach do końca 2027 roku.

Reklama

InPost oferuje gęstą sieć ponad 82 000 punktów out-of-home, zaś Vinted zapewnia zaś znaczną ilość przesyłek, choć nie jest to kontrakt na wyłączność. – Strategiczne partnerstwo z Vinted jest dowodem, że oferujemy najbardziej niezawodne i wysokiej jakości usługi logistyczne – zaznacza założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

Dodaje, że dla Grupy InPost to partnerstwo jest kolejnym krokiem w dążeniu do pozycji lidera w europejskiej logistyce. – Umowy takie, jak z Vinted, są kluczowe dla strategii InPost i wzmacniają międzynarodową pozycję Grupy – w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie niedawno przejęliśmy firmę Yodel – przypomina Brzoska.

Vinted to wyceniana na 5 mld euro, zatrudniająca ponad 2 tys. osób działająca w Europie platforma sprzedaży rzeczy z drugiej ręki. W 2023 roku przychody sięgnęły 600 mln euro, zaś wartość oferowanych rzeczy blisko 11 mld euro. – To partnerstwo doskonale wpisuje się w nasze zobowiązanie do zapewnienia naszym użytkownikom najbardziej efektywnych i przystępnych cenowo rozwiązań logistycznych – tłumaczy wiceprezes Vinted Go Vytautas Atkočaitis.