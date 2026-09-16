Największe w kraju spotkanie specjalistów od zakupów poświęcone będzie funkcjonowaniu w warunkach powszechnych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Wyzwaniem są także ryzyka związane ze zmianami klimatu, geopolityką, kondycją finansową i cyberbezpieczeństwem - każde z osobna jest wyzwaniem, łącznie generują poziom zmienności, do którego wiele łańcuchów nie jest przygotowanych. Na dodatek codzienna praktyka pokazuje, że dane są niekompletne, niespójne i niewiarygodne i nie da się na nich pracować.
Kto buduje przewagę i kto wygra? Ci, którzy działają najtaniej, czy może ci, którzy potrafią reagować najszybciej, najsprawniej i najbardziej świadomie?
Konferencja odbędzie się 26-27 października w hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.
Tematy konferencji:
Transformacja funkcji zakupowej – od taktycznej do strategicznej,
Zrównoważony rozwój, a ciągłość działania biznesu,
Zakupy wspierające innowacje,
Zakupy rozszerzone (Augmented Procurement) – doskonałość operacyjna dzięki nowym technologiom,
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw,
Ludzki wymiar zakupów – nowe kompetencje w świecie VUCA.
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