W Polsce 30-tysięczna maszyna Paczkomat - WAW831M - stanęła przy ul. Piastów Śląskich 55 na warszawskim Bemowie i została oznakowana specjnaie przygotowaną na tę okazję okleiną. Na urządzeniu znalazł się wizerunek Von Halskiego – zakupowego asystenta AI InPost. To nieprzypadkowy wybór, bo osiągnięcie tego kamienia milowego zbiegło się w czasie z udostępnieniem tej nowej usługi, która wspiera 17 mln użytkowników InPost Mobile w codziennych zakupach.

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Skromne początki

Rozwój sieci InPost nie ogranicza się jednak do Polski – Grupa dynamicznie zwiększa liczbę urządzeń również w innych krajach Europy. W Wielkiej Brytanii działa już 16 000 maszyn Paczkomat, a we Francji sieć przekroczyła 12 000 automatów paczkowych. Na Półwyspie Iberyjskim firma ma już 5 000 maszyn, co uczyni InPost liderem rynku pod względem liczby automatów w tym regionie. Kolejne 5 000 urządzeń znajduje się we Włoszech. Firma działa również w Belgii i Luksemburgu.

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Założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska przypomina, że historia firmy zaczęła się w Krakowie w 2009 roku. – Wtedy nikt nie wierzył, że Polacy będą odbierać paczki z automatu, a dziś to jest u nas coś zupełnie normalnego. To właśnie tu, w Polsce, powstał InPost i to tutejszy rynek nauczył nas wszystkiego, co dziś pozwala nam rozwijać się w na całym kontynencie. Zmieniliśmy zarówno nasz rodzimy, jak i europejski e-commerce i jestem naprawdę dumny z tego, jak daleko zaszliśmy oraz ile jeszcze przed nami —porównuje Brzoska.

Wielki sukces InPost podkreślają też eksperci. – Lokalna polska firma, która niewiele ponad dekadę temu była na skraju bankructwa teraz jest liderem europejskiej sieci OOH – zaznacza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Inwestycje w automaty

W tym roku InPost planuje postawić ok. 19 tys. nowych automatów. W drugim kwartale tylko w Wielkiej Brytanii InPost stawiał tygodniowo 80 maszyn. Branża przewiduje, że 100-tysięczna maszyna InPost w Europie będzie zainstalowana w październiku.

W drugim kwartale Grupa InPost zwiększyła przychody o 18% r/r do 4,18 mld zł, a liczbę obsłużonych przesyłek o 16% r/r do 380,9 mln. We wszystkich krajach InPost rośnie szybciej od całego rynku.

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Marża w strefie euro wyniosła 16,6%, w Polsce 49,3%, w Wielkiej Brytanii 2,8%, co jest wynikiem rosnącej popularności paczkomatów.

Społka działa w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100,000 e-sprzedawców. W 2025 roku firma obsłużyła blisko 1,4 miliard przesyłek osiągając wzrost 25% r/r.

Skuteczność strategii InPost zmusiła także konkurentów jak DHL i DPD do szybkiego rozwoju sieci własnych automatów paczkowych.