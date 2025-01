Unia potrzebuje setek miliardów euro na infrastrukturę transportową

Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej określone zostały w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – KPK. Jest to program wieloletni, obejmujący inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dokument określa wielkość i źródła finansowania (w tym środki UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Okres obowiązywania programu dostosowany został do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, przy czym część projektów planowana jest do realizacji do 2032 roku.

MI dodaje, że wsparcie dla infrastruktury kolejowej leżącej poza siecią TEN-T jest możliwe ze środków UE, np. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest źródłem finansowania programów regionalnych oraz dodatkowym (oprócz Funduszu Spójności) źródłem dla programu FEnIKS.

Trasy dla wojska

Resort zaznacza, że mając za granicą rosyjską napaść na Ukrainę należy pamiętać o wzmocnieniu infrastruktury transportowej z uwzględnieniem potrzeb wojska. MI wskazuje, że nowe projekty infrastrukturalne powinny być projektowane w sposób umożliwiający szybki transport sił zbrojnych i sprzętu wojskowego w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza na wschodniej granicy UE, również w kontekście realizacji programu Tarcza Wschód.

MI zakłada, że te priorytety znajdą odzwierciedlenie w dokumentach programowych i legislacyjnych dla kolejnych WRF. Podobnie, wzorem poprzednich WRF, również po 2027 roku, priorytetem finansowania unijnego będą odcinki transgraniczne.