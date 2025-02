Więcej funduszy dla bogatych krajów UE

Czytaj więcej Szynowy Kontenery nie pomkną torami CPK Przewozy towarowe na liniach CPK będą trudne do realizacji, ale budowa linii szybkich kolei odciąży istniejącą sieć i zwiększy jej dostępność dla pociągów towarowych.

Komisja Europejska ujawniła 11 lutego plan konstrukcji nowego budżetu. KE uważa, że zmiany są konieczne, ponieważ luka w finansach unijnych związana z początkiem spłaty pożyczki wraz z procentami na fundusz po-covidowy NGEU/RRF, skąd pochodzi KPO, sięga 20-30 mld euro rocznie, co oznacza około 20 proc. aktualnego rocznego budżetu UE, zaznacza Saryusz-Wolski. Definitywna propozycja (z konkretnymi liczbami) przewidziana jest na lipiec 2025, czyli na finał polskiej prezydencji Rady UE.

Unijne podatki i sterowanie z Brukseli

KE stwierdza, że mając deficyt niemożliwe jest kontynuowanie budżetowania potrzeb unijnych na dotychczasowym poziomie i nie chcąc zwiększać składek państw członkowskich, bez wprowadzenia tzw. nowych zasobów własnych. – Oznacza to nałożenie nowych unijnych podatków, przewidzianych przez KE w celu zasilenia budżetu UE – podkreśla Saryusz-Wolski.

Dodaje, że nowe unijne daniny uszczuplą bazę podatkową państw, czyli aktualne lub potencjalne dochody oraz naruszą suwerenność fiskalną. – Z punktu widzenia polityczno-ustrojowego oznacza to kolejne, ogromne zwiększenie centralizacji władzy Brukseli nad państwami członkowskimi, poprzez stosowanie mechanizmu warunkowości. Da to tym samym możliwość (znanego z praktyki KPO) wręcz systemowego szantażu polityczno-finansowego. Będzie to możliwe, włącznie z wpływaniem na wybory i na to kto rządzi, co już eksperymentalnie przecież pokazano, z katastrofalnymi skutkami dla demokracji – wskazuje Saryusz-Wolski.

Przewiduje, że KE dysponując władzą nad owymi neo-KPO zwanymi „krajowymi planami strategicznymi”, będzie wpływała, a nawet zawiadywała, budżetami państw członkowskich. – Będą one bowiem sprzężone z warunkowym finansowaniem unijnym. Ono z kolei będzie poddane znanym, uznaniowym, woluntarystycznym, uzurpacyjnym i pozatraktatowym kryteriom polityczno-ideologicznym – ostrzega Saryusz-Wolski.