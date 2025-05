Polscy przewoźnicy domagają się zawieszenia umowy transportowej z Ukrainą

Samotna Polska

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stwierdził podczas konsultacji społecznych z przedstawicielami branży transportowej, w których udział wzięli także przedstawiciele rządu (resortu infrastruktury oraz rodziny, pracy i polityki społecznej) oraz biura rzecznika MŚP, że polscy przewoźnicy mają prawo domagać się od polskiego rządu, aby przedkładał ich dobro i pozycję na rynku nad interes ukraiński - lub czyjkolwiek inny. – Nie zapominajmy też, że Unia Europejska zobowiązała się do utrzymania stabilnych warunków rozwoju gospodarczego na wspólnym rynku. Jej działania na przestrzeni co najmniej trzech ostatnich lat, zarówno w branży transportowej, jak i rolno-spożywczej, są w mojej ocenie wprost odwrotne do deklarowanego celu – zauważył wicemarszałek.

Przypomina, że otwarcie wspólnotowego rynku dla przewoźników zza wschodniej granicy było motywowane tym, by Ukraina mogła znaleźć alternatywną drogę zbycia swoich towarów względem zablokowanych portów czarnomorskich. – Już wiemy, że ten pretekst jest nieaktualny lub od początku był nieprawdziwy, bo wiele ukraińskich ciężarówek przyjeżdża do Polski pustych – zaznacza Bosak.

Ministerstwo Infrastruktury dostrzega negatywny wpływ umowy na polski rynek transportowy oraz jak nierówne na korzyść ukraińską są przewozy. Resort nie widzi potrzeby funkcjonowania umowy w takim kształcie. Minister Dariusz Klimczak informował KE o sytuacji na polskim rynku, jednak Polska jest jedynym państwem, które nie chce przedłużenia umowy. Dyrektor Schmidt odwiedzi Polskę w czerwcu, żeby na miejscu przekonać się jaka jest sytuacja.

MI zapewnia, że dąży do tego, aby Ukraina jak najszybciej dostosowała się do unijnych regulacji.