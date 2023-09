Z Pragi pociągi pojadą 320 km/h

To co bardziej interesuje polskich czytelników to projekty linii KDP łączące się z polską siecią. SZ przewiduje połączenie Pragi z Wrocławiem i Ostrawy z Katowicami. Poważnym utrudnieniem są Karpaty, projektanci są na etapie wyboru trasy w przypadku linii Praga – Wrocław. Założeniem jest skrócenie czasu podróży między tymi miastami z 7 do 2 godzin (4 godziny do Warszawy). Linia z Pragi do Hradec Kralowe powstanie w standardzie 320 km/h, natomiast odcinek Hradec-Wrocław 240 km/h z uwagi na góry. Budowa rozpocznie się po 2030 roku.

Czytaj więcej Lotniczy Zażarta rywalizacja na rynku lotniczego Cargo Spadają ceny usług, maleje popyt, zaś koszty pozostają wysokie. To jest słaby rok dla branży, ale LOT Cargo ma szansę wyjść z zawieruchy obronną ręką.

Najprawdopodobniej szybciej będzie zrealizowana trasa z Brna do Ostrawy. Linia będzie poprowadzona równolegle do istniejącej autostrady i pozwoli pociągom na rozpędzenie się do 320 km/h. SZ przypuszcza, że do końca tego roku otrzyma decyzje środowiskowe i zacznie projektowanie trasy, aby w 2026 roku rozpocząć jej budowę. Odcinek z Ostrawy do granicy polskiej zbuduje CPK, ale jest to bardziej odległa perspektywa czasowa.

Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity uważa, że warto zainwestować w połączenie Praga-Wrocław i Ostrawa-Katowice. Zapewnia, że pasażerów nie zabraknie i wskazuje na pociągi Warszawa-Berlin, których częstotliwość kursowania wzrosła ostatnio z 5 do 6 par pociągów na dobę.

Pociągi do Czech muszą jechać przez niezelektryfikowane linie, często jednotorowe, z ograniczeniami długości składu.