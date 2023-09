Zażarta rywalizacja na rynku lotniczego Cargo

W naszym rejonie Europy spadek masy ładunków sięgnął 4 proc., ale w tym trudnym otoczeniu Biuro Cargo i Poczty Polskich Linii Lotniczych LOT radzi sobie nadwyraz dobrze z konkurencją takich potęg jak Lufthansa lub Air France KLM. W Polsce jest największym przewoźnikiem zarówno w lotach do jak i z kraju, mając w lipcu br. odpowiednio 32,3 proc. (import) oraz 23,5 proc. (eksport) rynku. – Nasz rekord to 24 proc. w odniesieniu do całego bezpośredniego rynku eksportowego. Uwzględnia on listy AWB (Air Waybill) nadane z terenu Polski. Nasza filozofia biznesowa opiera się na konsekwentnym budowaniu pozycji lidera w regionie CEE, tworzeniu jakościowej oferty oraz maksymalizacji korzyści dla naszych partnerów – tłumaczy dyrektor Biura Cargo i Poczty Polskich Linii Lotniczych LOT, Michał Grochowski.

Usługi premium i takie stawki

W regionie Europy Wschodniej LOT zajmuje 6. miejsce w lotach eksportowych (10,1 proc. rynku) oraz 4 miejsce w lotach importowych (11 proc.). – Oferujemy produkt premium i stawki adekwatne do jakości usługi. Siatka LOT-u daje bezpośrednie połączenia, co doceniają klienci, ponieważ otrzymują najszybszą dostawę i bezpieczeństwo ładunku. Stąd nasz udział w przewozach z Polski do Nowego Jorku sięga 57 proc., do Chicago 52 proc., Toronto 83 proc., Seulu 61 proc. – wymienia Grochowski.

Dodaje, że region krajów Grupy Wyszehradzkiej jest bardzo stabilny z tendencją do niewielkiego spadku spowodowanego bieżącą sytuacją makroekonomiczną. – Mamy bardzo rozbudowaną siatkę połączeń drogowych (Road Feeder Service). Nasze samochody są optymalnie wypełnione. Jest to wyraz dbałości o ekologię, a jednocześnie ważny wskaźnik optymalizacji naszych operacji dziennych. Na naczepę wchodzą 4 palety lotnicze i tak wypełniamy ładownie – opisuje optymalizację dyrektor Biura Cargo i Poczty.

LOT stara się także być motorem zmian na rynku krajowym. Z myślą o nich podpisała umowę ze spółką Welcome Airport Services, która w portach regionalnych pozostaje w gotowości do budowania lotniczych jednostek ładunkowych. – Klienci reprezentujący nadawców oszczędzają czas i pieniądze, a my usprawniamy przepływ cargo na terminalu w Warszawie i mamy lepsze wskaźniki wypełnienia (wypełnienie całkowitej powierzchni luku dla cargo), niż przy nieskonsolidowanych ładunkach. Najbardziej czasochłonna jest procedura bezpieczeństwa – zaznacza Grochowski.