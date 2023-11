Łatwe i szybkie – tak zakupy internetowe postrzegają Polacy i w najnowszym raporcie Gemius przyznają, że w sieci najchętniej kupują odzież, dodatki, obuwie, kosmetyki, sprzęt AGD/RTV, książki, płyty czy też produkty farmaceutyczne. Systematycznie wzrasta też odsetek osób, które dokonują zakupów w social mediach – dziś jest to już 19 proc. badanych. Klienci zwracają uwagę nie tylko na całodobową dostępność produktów, brak potrzeby jechania do sklepu czy nieograniczony czas niezbędny na wybór. Ważnym wyznacznikiem wpływającym na ich doświadczenia zakupowe jest również szybka dostawa, która staje się istotnym elementem budującym pozytywne opinie o sklepach internetowych.

– GLS dostarcza klientom doskonałych doświadczeń związanych z wygodnym i elastycznym nadaniem i odbiorem paczek. Rozwój e-commerce tylko zintensyfikował nasze działania w tym kierunku. Obecnie klienci oczekują, że w pakiecie z atrakcyjną ofertą sklepu i wygodną płatnością otrzymają również szybką i niezawodną dostawę połączoną z możliwością zarządzania miejscem oraz czasem odbioru swojej paczki, a także komfortowymi opcjami zwrotu. Kluczowe są dla nich czas i wygoda, dlatego my odpowiadamy na ich potrzeby – mówi Małgorzata Markowska, promotion & communication manager GLS, firmy będącej jednym z liderów na polskim rynku kurierskim. – Od 25 lat dostarczamy paczki nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Zawsze robimy to z dbałością o najwyższe standardy. Potwierdzają to wyniki satysfakcji naszych klientów, które od wielu lat utrzymują się na bardzo wysokim poziomie – dodaje.

W badaniu Operatora Logistycznego Roku 2022 wynik NPS, badający doświadczenia klientów z tą marką logistyczną, wyniósł 76,5 proc., co plasuje GLS w czołówce najlepszych firm. Klienci doceniają usługi kurierskie, w tym szybkość i solidność dostaw (wysokie wyniki na poziomie 100 proc. w odniesieniu do terminowości i 96,1 proc. dla kompletność dostaw ocenione w badaniu ORL).

Działając jako partner m.in. dla firm z branży e-commerce, GLS Poland rozwija swoją ofertę zarówno w zakresie dostaw door-to-door, jak i out of home. Dotyczy to zwłaszcza sieci Szybkiej Paczki, na którą składa się już ponad 6 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek w lokalnych sklepach oraz zakładach usługowych, znanych sieciach sklepów czy marketów, a od tego roku także na stacjach Shell. – Klienci doceniają fakt, że mogą odebrać paczkę w takim punkcie lub przekierować ją do niego jeszcze na etapie transportu. Zaletami Szybkiej Paczki są także dogodna lokalizacja – blisko domu i miejsca pracy, długie godziny otwarcia, a także możliwość odbioru czy nadania paczki w soboty – podkreśla Małgorzata Markowska.

Sieć Szybkiej Paczki jest częścią europejskiej sieci PUDO, która obecnie liczy 52 700 punktów i 4800 maszyn paczkowych w całej Europie. GLS zapewnia klientom wysokiej jakości usługi w ponad 40 krajach w Europie i Ameryce Północnej. – Nasza silna międzynarodowa struktura gwarantuje polskiej branży e-commerce rozwój biznesów na rynkach zagranicznych poprzez szybkie i jakościowe dostawy. Jednocześnie dzięki najsilniejszej drogowej sieci transportowej jesteśmy mocno obecni lokalnie we wszystkich krajach, w których działamy. To przede wszystkim przekłada się na lepsze zrozumienie specyfiki rynków krajowych, potrzeb klientów i ich satysfakcję ze współpracy z nami – podkreśla Małgorzata Markowska.

Spełnienie oczekiwań klientów e-commerce to również konsekwentne działania w sferze zrównoważonego rozwoju i ekologii. Według raportu Gemius, już prawie co drugi badany zwraca uwagę na wpływ formy dostawy przesyłki na środowisko. – Ambicją całej Grupy GLS jest zerowa emisja CO2 do roku 2045. Zanim to jednak nastąpi, wyznaczyliśmy sobie plan na najbliższe 7 lat. Do 2030 roku chcemy, aby nasza flota była w 50 proc. zelektryfikowana – przyznaje Małgorzata Markowska. Dodaje również, że GLS zachęca do wymiany pojazdów na te ekologiczne także partnerów transportowych, m.in. inwestując w infrastrukturę do ładowania takich samochodów. Obecnie firma posiada 150 stacji do ładowania w 22 swoich lokalizacjach w kraju.

GLS rozwija też flotę rowerów kurierskich. Firma jest tu pionierem w skali Polski – pierwszy taki rower wprowadzono 3 lata temu w Krakowie. Dziś kursują one po wielu miastach Polski. Zrównoważony transport jest priorytetem – nie tylko dla firm logistycznych, ale także dla wielu klientów i odbiorców przesyłek.

