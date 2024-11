Koła transportu drogowego kręcą się powoli

W trzecim kwartale sprzedaż na wtórnym rynku opon autobusowych i ciężarowych w Unii Europejskie i Wielkiej Brytanii sięgnęła 3112 tys. sztuki i była o 2 proc. większa niż rok wcześniej, wylicza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Wyrobów Gumowych ETRMA.

Po dziewięciu miesiącach spadek jest 2-procentowy, do 8414 tys. sztuk. Jest o poziom o 11 proc. niższy od przed pandemicznego, zarejestrowanego w 2019 roku.

Zauważalne są zmiany w pochodzeniu opon. W pierwszych ośmiu miesiącach roku import opon do autobusów i ciężarówek spoza Europy zmalał o 5 proc., ale i tak był o 11 proc. większy niż w 2019 roku. Analiza danych firmy Astutus Research pokazuje potężny wzrost importu opona Wietnamu, tylko w tym roku ilości zwiększyły się o 20 proc. i jest to drugi największy importer (z udziałem blisko 23 proc.), wyprzedzając Chiny. W 2017 roku udział Chin w imporcie sięgał 70 proc., ale po wprowadzeniu ceł zmalał do 22 proc. Wiodącym importerem jest Tajlandia z ponad 29-procentowym udziałem. Korea ma niemal 5 proc. a Japonia ponad 4 proc., wyprzedzając Indie z blisko 3-procentowym udziałem.

ETRMA zauważa wzrost popytu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie 2015-2024 popyt rósł w średniorocznym tempie 2 proc. do 2,1 mln szt., gdy w Europie Zachodniej 0,7 proc. do 4,9 mln szt. Zapotrzebowanie na opony autobusowe rosło w średniorocznym tempie 0,3 proc. do 0,8 mln szt.