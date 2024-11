Co trzecia firma transportowa z długami

Niemal 40% przedstawicieli branży TSL zapytanych przez Transcash przyznało, że sytuacja ich firmy pogorszyła się w ostatnich sześciu miesiącach. Blisko 70% ankietowanych wskazało na wzrost kosztów zatrudnienia. Zmiany regulacji domagają się przewoźnicy i stosowany apel do Ministerstwa Infrastruktury wystosowało Forum Transportu Drogowego, będące głosem największych organizacji branży. – Rosnąca z miesiąca na miesiąc skala kosztów eliminuje nas z uczciwej konkurencji. Borykamy się z bardzo dużą liczbą zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych problemów, jak chociażby tymi dotyczącymi finansowych zobowiązań kredytowych i leasingowych. Politycy drenując fiskalnie przewoźników najwyraźniej zapomnieli o tym, że zamiast strzyc, można niechcący zarżnąć – alarmuje prezes ZMPD i jednocześnie współprzewodniczący FTD Jan Buczek.

Reklama

Kosztowny ZUS

Chodzi o zasady naliczania składek na ZUS. Sygnatariusze Forum domagają się, by obowiązywały one od średniego wynagrodzenia za rok miniony. – Trzeba wrócić do naprawy Pakietu Mobilności, którego wdrożenie do polskiego porządku prawnego, a zwłaszcza dodatkowe zapisy wprowadzone przez naszych polityków, wykończyła wiele krajowych firm – dodaje prezes OZPTD i zarazem współprzewodniczący Forum Piotr Litwiński.

Czytaj więcej Morski Największy polski port ma 50 lat Port Północny, najważniejsza i największa część Portu Gdańsk, usytuowana nad Zatoką Gdańską ma 50 lat.

Ciężarem dla przedsiębiorców jest także szybko rosnąca płaca minimalna. – W 2024 roku koszty zatrudnienia napędzały znaczące podwyżki płacy minimalnej, która osiągnęła 4300 zł brutto. Zgodnie z decyzją rządu, w 2025 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4666 zł brutto. Druga kategoria kosztów zatrudnienia jest specyficzna dla branży TSL i dotyczy konieczności zrównania stawki wynagrodzenia z tą obowiązującą w kraju wykonywania przewozu. To obowiązek w przypadku przewozów typu cross-trade i kabotażu objętych przepisami o delegowaniu – przypomina Agnieszka Nosal z Transcash.eu.

Stawki zagraniczne są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Na ich wysokość wpływa wiele kwestii, a pewien obraz różnic w tym zakresie daje porównanie minimalnych stawek godzinowych w poszczególnych krajach. W Polsce wynosi ona 30,5 zł brutto, podczas gdy w Niemczech i Austrii około 12,8 euro, w Holandii - 13,3 euro.