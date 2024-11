Największy polski port ma 50 lat

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych wzrósł eksportu polskiego węgla do Francji, Włoch oraz Japonii i praca Andruszkiewicz nabrała aktualności. Za rosnącymi przeładunkami nie nadążały porty.

W 1966 roku Rada Ministrów powołała Zjednoczenie Portów Morskich w Gdyni, które zajęło się opracowaniem programu rozwoju polskich portów. Biuro Projektów Budownictwa Morskiego („Projmors”) opracował kompleksowe założenia do budowy Rejonu Przeładunku Towarów Masowych (tak początkowo określa się Port Północny) do 1985 roku.

Specjaliści zakładali obsługę statków o zanurzeniu 11-15 m, a port docelowo miał osiągnąć 70-100 mln ton przeładowywanych rocznie. Ograniczeniem wielkości wpływających do gdańskiego portu statków była głębokość Martwej Wisły (pogłębionej do 11,5 m), Kanału Kilońskiego (9,5 m) oraz Cieśnin Duńskich Wielki Bełt (do 15,4 m).

Czytaj więcej Szynowy Powodzie podtopiły Stadlera Szwajcarski dostawca taboru kolejowego obniża prognozy finansowe i produkcyjne z powodu zatopionych zakładów. Klienci otrzymają pociągi z opóźnieniem.

Już pod koniec lat 60 Ministerstwo Żeglugi i polscy specjaliści zaczęli przekonywać władze duńskie oraz innych krajów bałtyckich do pogłębienia Wielkiego Bełtu. Dopięli swego i do 1975 roku prace zostały wykonane, głębokość toru wodnego sięgnęła 17 m. Mimo to największe statki zawijające na Bałtyk nie mogą być w pełni załadowane. Na częściowych rozładunkach zarabiają duńskie firmy.

Rusza budowa

W styczniu 1970 roku rząd wybrał ostateczny wariant budowy, a 15 lipca podjął stosowną uchwałę. Inwestorem był Zarząd Portu Gdańsk, zaś głównym wykonawcą portowych budowli hydrotechnicznych zostało Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego (Hydrobudowa). „Przed nami stało zadanie zbudowania na terenach dzikiej plaży w rejonie Westerplatte, w ciągu 4 lat, nowoczesnego portu załadunku węgla na duże statki (100 tys. t), a w rok później – bazy rozładunku największych zbiornikowców, jakie mogłyby wpłynąć na Bałtyk. Za najbardziej pilne uznano stworzenie warunków budowy falochronów brzegowych, które miały ochraniać nowy ląd powstający w wyniku refulacji piasku wydobytego przez pogłębiarki. Następną sprawą była budowa zaplecza technicznego do produkcji skrzyń żelbetowych, stanowiących główny element konstrukcji falochronu głównego oraz innych wielkowymiarowych elementów do budowli hydrotechnicznych” – opisywał dyrektor budowy Portu Północnego Aleksander Białecki.