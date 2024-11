Szesnasty miesiąc spadku sprzedaży naczep

Na trzecim miejscu wg. podrodzaju były furgony, których przybyło 2 977 szt. (mniej o 41 proc.). Zajmują one 19 proc. rynku, o 3,1 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 324 izotermy (spadek o 23 proc.), 879 chłodni (mniej o 63 proc.) i 757 furgonów uniwersalnych (mniej o 22 proc.). Najwięcej chłodni w całym roku zarejestrowały marki: Schmitz Cargobull (565 szt.), Krone (203 szt.) i Chereau (83 szt.) Wśród izoterm dominuje Schmitz Cargobull (1 060 szt.) za nim Krone (202 szt.).

W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, poza innymi, zarejestrowano także 541 cystern, ten rynek skurczył się o 17 proc., podlicza PZPM.

Rynek wtórny jeszcze nie ruszył

Specjalizująca się w badaniu wtórnego rynku naczep firma Expertdata wskazuje, że podobna sytuacja panuje w Niemczech. Sprzedaż do września włącznie mocno spadła uzyskując wynik 21 903 szt., co oznacza wynik gorszy o 15 proc. rok do roku, wynika z danych VDA.

Expertdata przyznaje, że pesymizm firm transportowych wprost przekłada się na ograniczone zakupy naczep używanych. Na stokach jest ich bardzo dużo, więc ceny nadal wyraźnie spadają, szczególnie w wersjach kurtynowych (-23,1 proc. r/r), chłodniach (-8,7 proc. r/r) oraz wywrotkach (-14,8 proc.).

Firma Expertdata zaznacza, że wyniki rejestracji nie są zaskoczeniem biorąc pod uwagę rodzaj sprzedawanych pojazdów w Polsce. Naczepy kurtynowe stanowią podstawę transportu międzynarodowego, który ma największe problemy. Wersje Mega sprzedają się wyjątkowo trudno. Popyt na chłodnie jest niewielki, ale dosyć stabilny.