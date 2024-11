Po nowym roku z rynku przewozów międzynarodowych zniknie połowa ciężarówek

Szef sprzedaży Continental VDO w Polsce Artur Skorupa szacuje, że 40 proc. floty ma wymienione tachografy. Zastrzega, że jest to jedynie zgrubna liczba. Podobne szacunki ma konkurencja. – Po sprzedaży tachografów szacujemy, że wymiany dokonano w 30-40 proc. samochodów. Do końca roku może będzie miała je połowa samochodów – przypuszcza Michał Cieślak ze spółki Eurotach, przedstawiciela producenta tachografów Stoneridge Electronics na Polskę oraz dystrybutora tachografów Continental VDO. Dodaje, że w warsztatach nie ma tłoku, nie zauważa się także nerwowości wśród przewoźników.

Nie lepiej jest w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zastępca dyrektora Departamentu Transportu ZMPD Joanna Popiołek przypomina, że wszystkie pojazdy wykonujące operacje transgraniczne muszą zostać doposażone w tachografy cyfrowe nowej generacji do dnia 31 grudnia 2024 roku, a jeśli są wyposażone w inteligentny tachograf pierwszej generacji, muszą dokonać wymiany na nowy do 18 sierpnia 2025 roku.

Przedsiębiorcy obawiają się, że wiele samochodów w UE nie wymieni na czas tachografów. – Decyzją swoich członków IRU została zobowiązana do wystąpienia do Komisji Europejskiej o 6-miesięczny okres karencji od każdego z tych terminów. Stosowana prośba została już wystosowana. W liście branża poprosiła Komisję Europejską o przedłożenie państwom członkowskim UE, w ramach Komitetu Transportu Drogowego, wniosku o sześciomiesięczny okres karencji, co wiązałoby się to z odroczeniem egzekwowania przepisów i nakładania sankcji na operatorów i kierowców, dając im dodatkowy czas na przeprowadzenie modernizacji w okresie karencji – opisuje Popiołek.

Komisja analizuję wspólnie z krajami członkowskimi prośbę. – Jednak same stowarzyszenia zwróciły uwagę na fakt, że ewentualna zgoda kilku państw przy braku zgody innych spowoduje, że będziemy mieć w Europie nierówną sytuację i realizacja przewozów międzynarodowych będzie znacząco utrudniona. Najbardziej pożądana byłaby sytuacja, gdyby wszyscy przyjęli proponowane zawieszenie przepisów. Jednak nadal można się spodziewać odmowy ze strony państw członkowskich, dlatego IRU rekomenduje przewoźnikom dokonanie wymiany w wymaganym terminie – podkreśla przedstawicielka ZMPD.