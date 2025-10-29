W transporcie drogowym wdrażany jest 4-dniowy tydzień pracy

Aktualizacja: 30.10.2025 05:51 Publikacja: 29.10.2025 18:50
Od sierpnia 2026 roku kursujące w ruchu międzynarodowym busy będą obowiązkowo wyposażone w tachografy.
Foto: TVM Transport & Logistics
Przewoźnicy ekspresowi (busiarze) nie wyobrażają sobie wprowadzenia w sierpniu 2026 roku obowiązku stosowania tachografów w samochodach o dmc od 2,5 do 3,5 ton dmc. – Liczą na przesunięcie terminu lub odroczenie. Część właścicieli, którzy zakładają, że jednak przepis będzie obowiązywał, przewiduje zamknięcie firmy – opisuje sytuację branży prezes Polskiej Unii Transportu Leszek Luda.
Dodaje, że załadowcy będą musieli dostosować się do nowej sytuacji. – Przewozy ekspresowe nadal będą potrzebne, choć wraz z nadejściem tachografów zmaleją przebiegi lekkich aut, a zatem wzrosną ceny – spodziewa się Luda.
Czytaj więcej
Rośnie zagraniczna, internetowa sprzedaż polskich firm, jednak jak pokazują badania wsparcie może...
Także Teodor Kula, przedstawiciel zajmującej się rynkiem spotowym firmy Done! Deliveries zauważa, że w ostatnich osiemnastu miesiącach wypadło z rynku dużo firm, a większe podmioty twardo trzymają cenę.
O podwyżkach mówi również jeden z większych graczy w segmencie ekspresowym, pszczyńska firma TVM Transport & Logistics. – Wzrost cen dla transportów ekspresowych jest nieunikniony – przekonuje prezes TVM Paweł Kowalski.
Wylicza, że samo wysłanie 2 kierowców w samochodzie dostawczym, żeby spełnić wymogi rozporządzenia 561 podnosi koszt ok 20 proc. – Do tego utrudnione będzie pozyskiwanie przez przewoźników tzw. doładunków, czyli większość transportów, niezależnie czy to będzie 1 czy 8 palet będą przez przewoźników wyceniane jako tzw. dostawy „solo”. W efekcie usługi ekspresowe staną się droższe i mniej elastyczne, a jednocześnie bardziej wyspecjalizowane – prognozuje prezes TVM.
Część przedsiębiorców przechodzi z małych aut o dmc 3,5 tony na 8-10-tonowe, które mają większe kabiny i łatwiej zmieścić w nich 2-osobowe obsady. Nieliczni rozwijają sieciowe magazyny drobnicowe. – Znam dwie firmy, które we Włoszech kupiły spółki i zarejestrują na nie samochody, które będą świadczyć usługi przewozowe na małych odległościach w transporcie lokalnym – stwierdza Kula.
Również Kowalski spodziewa się, że większość konkurencji albo wykorzysta podwójne obsady w lekkich samochodach, albo wydłuży czas dostawy do Niemiec lub Włoch do trzech dni. Sam jednak przygotowuje nowy model działania, dzięki któremu nawet w nowych okolicznościach jego firma utrzyma dotychczasowe, krótkie czasy dostaw.
Czytaj więcej
Coraz głębszy kryzys europejskiego przemysłu samochodowego i wyśrubowane regulacje ekologiczne do...
Tworzy sieć magazynów połączonych liniami o dużej częstotliwości. Firma dysponuje obiektami w Studzienicach, Weronie, Dusseldorfie i Gyal na Węgrzech. Między Studzienicami i Weroną codziennie jeździ po 5 zestawów mieszczących 38 europalet. Samochód w podwójnej obsadzie pokuje trasę w 13 godzin. Z obu magazynów palety rozwożone są lekkimi pojazdami w ruchu krajowym, w którym nie są wymagane tachografy.
Podobny model działania funkcjonuje także przy pozostałych magazynach. – Proponujemy kierowcom zmianę modelu tras, które wykonują: z międzynarodowych na lokalne (krajowe) do 10-12 godzin dziennie przy 4-dniowym tygodniu pracy – tłumaczy Kowalski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przewoźnicy ekspresowi (busiarze) nie wyobrażają sobie wprowadzenia w sierpniu 2026 roku obowiązku stosowania tachografów w samochodach o dmc od 2,5 do 3,5 ton dmc. – Liczą na przesunięcie terminu lub odroczenie. Część właścicieli, którzy zakładają, że jednak przepis będzie obowiązywał, przewiduje zamknięcie firmy – opisuje sytuację branży prezes Polskiej Unii Transportu Leszek Luda.
Lubelska KAS przyspieszy odprawy ciężarówek na wjeździe do Polski. Wszystkie samochody jadą przez rentgen.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Chiny planują globalną ofensywę na rynku samochodów ciężarowych i wygląda na to, że będą uczyć się do Scanii.
Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla polskich przewoźników i dofinansowanie do wymiany tachografów. Kto...
Poprawiły się nastroje w branży transportu drogowego, rosną stawki i rejestracje ciężarówek, ale i długi branży...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Tempo odpraw wjeżdżających do Polski samochodów jest niewystarczające. Główny kanał przewozu towarów na Białoruś...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas