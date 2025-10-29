W transporcie drogowym wdrażany jest 4-dniowy tydzień pracy

Przewoźnicy ekspresowi (busiarze) nie wyobrażają sobie wprowadzenia w sierpniu 2026 roku obowiązku stosowania tachografów w samochodach o dmc od 2,5 do 3,5 ton dmc. – Liczą na przesunięcie terminu lub odroczenie. Część właścicieli, którzy zakładają, że jednak przepis będzie obowiązywał, przewiduje zamknięcie firmy – opisuje sytuację branży prezes Polskiej Unii Transportu Leszek Luda.

Reklama Reklama

Ceny w górę

Dodaje, że załadowcy będą musieli dostosować się do nowej sytuacji. – Przewozy ekspresowe nadal będą potrzebne, choć wraz z nadejściem tachografów zmaleją przebiegi lekkich aut, a zatem wzrosną ceny – spodziewa się Luda.

Także Teodor Kula, przedstawiciel zajmującej się rynkiem spotowym firmy Done! Deliveries zauważa, że w ostatnich osiemnastu miesiącach wypadło z rynku dużo firm, a większe podmioty twardo trzymają cenę.

O podwyżkach mówi również jeden z większych graczy w segmencie ekspresowym, pszczyńska firma TVM Transport & Logistics. – Wzrost cen dla transportów ekspresowych jest nieunikniony – przekonuje prezes TVM Paweł Kowalski.