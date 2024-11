Nawet spowolnienie nie zdetronizowało Polski

W Unii Europejskiej notowany jest spadek podaży nowej powierzchni magazynowej, która w pierwszej połowie 2024 roku wyniosła ok. 8 mln mkw., czyli prawie 20% mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Niemal 40% tej powierzchni (nowej podaży) nadal czeka na najemców – wylicza Newmark Polska w raporcie „Rynek magazynowo-przemysłowy w Europie, I połowa 2024 r.” – Najwięcej nowych magazynów wybudowano w Polsce – prawie 1,65 mln mkw. Dużą podaż odnotowano również w Holandii i Szwecji, gdzie oddano do użytku odpowiednio 1,1 mln mkw. i 900 tys. mkw. – dodaje dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska Jakub Kurek.

Reklama

Duży potencjał wzrostu

Podkreśla, że kraje dysponujące sporymi bankami gruntów inwestycyjnych, m.in. Niemcy, Polska czy Francja, nadal wykazują duży potencjał wzrostu, w szczególności w dobie rosnącego znaczenia nearshoringu i friendshoringu.

Czytaj więcej Drogowy Koła transportu drogowego kręcą się powoli Marną sytuację przewoźników drogowych potwierdzają statystyki sprzedaży opon, na które zapotrzebowanie cały czas maleje. Na szczęście spadki wyhamowują.

Firma doradcza Savills tłumaczy, że nowe inwestycje magazynowe wynikają ze strategicznego położenia i szybko rozwijającej się infrastruktury Polski. Przypomina, że znaczące fundusze unijne, wynoszące łącznie 229 miliardów Euro w latach 2007-2027, umożliwiły rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej. Polska dysponuje rozbudowaną siecią dróg. GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości około 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 5173,4 km, na co składa się 1864,8 km autostrad i 3308,6 km dróg ekspresowych.

Natomiast port w Gdańsku obsłużył w 2023 roku ponad 79,6 milionów ton ładunków, co stanowi wzrost o 26,1% w porównaniu z 2022 rokiem, stając się jednym z kluczowych punktów dla logistyki w regionie Morza Bałtyckiego. – Polska, z uwagi na strategiczną lokalizację i nowoczesną infrastrukturę drogową, jest tzw. „center of gravity”, czyli optymalnym punktem dla obiektu logistycznego do obsługi zarówno Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej, jak i Skandynawii oraz krajów Bałtyckich – podkreśla Director, Head of Industrial Services Hub, Savills Katarzyna Pyś-Fabiańczyk.