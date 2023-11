Gorsze warunki dostępu do kredytów, słaby wzrost i większe napięcia geopolityczne wpływają na perspektywy stabilizacji finansowej strefy euro. Złe prognozy gospodarcze i skutki inflacji utrudniają ludziom, firmom i rządom spłacanie długów - uprzedził we wstępie do półrocznego raportu EBC o stabilizacji finansowej jego wiceprezes, Luis De Guindos.