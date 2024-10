Czy umowa dwustronna zakończy szykanowanie polskich przewoźników we Francji?

Dodaje, że w stosunku do kierowców pojazdów o dmc do 3,5 tony kontrolowane są odpoczynki dobowe i tygodniowe, zaś dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 t, pobieranie regularnych odpoczynków tygodniowych. – Oczywiście prowadzone są także kontrole związane z kabotażem, ze specjalnym naciskiem na obowiązek czterodniowej przerwy między okresami kabotażowymi – podkreśla przedstawiciel kancelarii Quaerens.

Zaznacza, że francuskie służby wystawiały mandaty za brak powrotu samochodów do bazy. – Skala była mniejsza niż za załamanie regulacji socjalnych, gdyż ze względu na wykroczenie z 4 klasy funkcjonariusze pobierali tylko po 135 euro. To mały to biznes dla inspekcji transportu drogowego – wyjaśnia Wojcikiewicz.

Czytaj więcej Krajowe Wkrótce ruszy elektroniczna kontrola zezwoleń Pod naciskiem przewoźników państwo wprowadza elektroniczną kontrolę zezwoleń na wykonywanie w Polsce międzynarodowych przewozów przez zagraniczne podmioty. System ma utrudnić nieuczciwą konkurencję pozaunijnych przewoźników.

Nadmienia, że procedury są zawsze prowadzone przeciwko firmom transportowym, mandaty nie są nakładane na kierowców.

Sukcesy przed sądem

Adwokat przypomina, że Stowarzyszenie Polskich Przewoźników we Francji osiągnęło wymierne sukcesy: doprowadziło do masowego unieważnienia nielegalnych kontroli i procedur przeprowadzanych we Francji, udowodniło nielegalność kontroli regularnego odpoczynku tygodniowego kierowców pojazdów powyżej 3,5 t, podobnie wykazało przed sądami nielegalność kontroli dobowego odpoczynku kierowców do 3,5 t.

Ministerstwo Infrastruktury zwraca uwagę, że polscy przewoźnicy drogowi nie zgłaszali do mu „problemów związanych z warunkami wykonywania przewozów na kierunku francuskim, tym samym nie alarmowali oni o przypadkach, by francuskie służby kontrolne w szczególny sposób traktowały polskich przewoźników podczas działań kontrolnych”.