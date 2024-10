Wkrótce ruszy elektroniczna kontrola zezwoleń

W wymienionych przepisach ustawodawca wskazał m.in. organy Inspekcji Transportu Drogowego, jako organy, którym Szef KAS udostępni z rejestru SENT dane niezbędne do realizacji ustawowych zadań w drodze teletransmisji, w szczególności w celu zapewnienia tym organom możliwości analizy zgłoszonych do rejestru SENT międzynarodowych przewozów drogowych.

KAS zaznacza, że przyjęte rozwiązania mają charakter docelowy.

Wydział Informacji i Komunikacji Głównego Inspektora Transportu Drogowego przypomina, że „zgodnie z przepisami, przedsiębiorca zagraniczny realizujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terenie RP, ma obowiązek posiadać w pojeździe włączony geolokalizator, który automatycznie rejestruje położenie pojazdu. Służby kontrolne, w tym Inspekcja Transportu Drogowego będą miały dostęp do zgłoszenia dotyczącego takiego przewozu, a co za tym idzie również do danych dotyczący geolokalizacji pojazdu, którego zgłoszenie dotyczy. Porównanie danych GPS z rejestru zgłoszeń z danymi zarejestrowanymi przez tachograf generacji G2V2 będzie możliwe dla inspektorów inspekcji transportu drogowego.”

Prosty system

GITD dodaje, że wejście w życie nowych obowiązków, dotyczących rejestracji międzynarodowych przewozów drogowych realizowanych przez podmioty gospodarcze, nie posiadające siedziby na terenie RP, nie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń inspektorów.

SENT jest dobrze znany inspektorom. – Uważamy, że SENT powinien obejmować nie tylko przewóz newralgicznych towarów, ale wszystkie. Dla nas to dobre narzędzie, bowiem mamy dostęp do SENT i z GPS możemy zobaczyć trasę przejazdu – wyjaśnia zastępca przewodniczącej Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Artur Stanisław Fal.