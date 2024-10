Nakaz powrotu pojazdów do bazy to złamanie prawa UE

Przewoźnicy są zadowolenie z wyroku. – Patrząc na linią orzeczniczą Trybunału spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia. Dobrze jednak, że Trybunał uchylił obowiązek powrotu pojazdu do bazy eksploatacyjnej, gdyż przepis ten był nie tylko absurdalny i kosztowny dla przewoźników, ale także sprzeczny z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Kilkaset tysięcy pojazdów wracających co 8 tygodni do bazy, często bez jakiegokolwiek ładunku, generowało w Europie emisję gazów cieplarnianych na poziomie zbliżonym do emisji niektórych państw członkowskich UE – wskazuje prezes TLP Maciej Wroński.

Także prezes ZMPD Jan Buczek dobrze ocenia wyrok TSUE. – Zadowoleni jesteśmy tego wyroku, bo powrót szkodził nie tylko branży, ale i bezpieczeństwu ruchu drogowego i środowisku naturalnemu. Pozostałe przepisy odnoszą się do sfery socjalnej – zaznacza Buczek.

Koszty za wysokie

Buczek przyznaje, że dobrze, że doszło do zaskarżenia i udało się wygrać jeden element, bo był to absurdalny warunek. – Szkoda, że okres prac nad Pakietem Mobilności trafił na młody, właśnie ukonstytuowany rząd, który nie wspierał nas na forum unijnym – wyjaśnia prezes ZMPD.

Zauważa, że sytuacja powtarza się. – Branża jest w trudnej sytuacji, ale rząd w nowym składzie, pomimo deklarowanej przychylności, nie wsparł przewoźników i nie odciążył nas w zakresie kosztów. Wdrożony przez poprzedników Polski Ład okazał się działaniem szkodzącym całej polskiej gospodarce, nie naprawiającym żadnego elementu gospodarki poza celem fiskalnym – wymienia Buczek.