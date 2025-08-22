Europa jedzie z pełną prędkością na ścianę

Przewodniczący klubu EPP Manfred Weber zapewnia, że politycy zawsze byli za europejskim przemysłem samochodowym. „Od dawna wspieramy europejski przemysł samochodowy – to oznacza miejsca pracy, innowacje i siłę gospodarczą. Dlaczego silnik spalinowy w przyszłości miałby być produkowany w Chinach, a nie w Europie? Neutralność klimatyczną osiągniemy tylko dzięki neutralności technologicznej. Musimy przekonać świat najlepszymi rozwiązaniami” stwierdza Weber.

Umowa społeczna

Przypomina, że VW zamyka w Niemczech fabryki i politycy muszą mieć na to odpowiedź dla robotników. – Zielony Ład jest ważny, ale równie ważne są miejsca pracy – podkreśla Weber. Daje do zrozumienia wyborcom, że niemieccy politycy pamiętają o umowie społecznej.

Tymczasem jest z nią krucho, niemiecki suweren jest niezadowolony z kierunku polityki, co widać po rosnących notowaniach AfD. W 2024 i 2025 roku europejski przemysł samochodowy ogłosił zmniejszenie zatrudnienia o co najmniej 90 tys. osób. Cięcia nie dotyczą wyłącznie Niemiec lub krajów Europy Zachodniej. Koncern ZF poinformował 22 sierpnia o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych w Centrum Inżynieryjnym Elektroniki ZF w Częstochowie. W komunikacie pracodawca tłumaczy, że „W związku z trudną sytuacją na rynku motoryzacyjnym oraz wynikającą z tego potrzebą zmian organizacyjnych i projektowych, a także dostosowania struktur do aktualnych potrzeb, zdecydowano o redukcji zatrudnienia”. Chodzi o 110 osób.

Na razie Komisja Europejska nie zmienia kursu. Nadal trzyma się założenia, że w 2035 roku zakaże rejestracji osobowych aut z napędem spalinowym. Prezes Mercedes-Benz Ola Källenius sprzeciwia się temu zakazowi argumentując, że jest on niepraktyczny i zaszkodzi europejskim producentom. Krytykuje strategię dekarbonizacji, która zakłada rejestrację od 2035 roku wyłącznie pojazdów o zerowej emisji, wskazując, że może to doprowadzić do gwałtownego spadku popytu i kryzysu w branży motoryzacyjnej. – Potrzebujemy konfrontacji z rzeczywistością. W przeciwnym razie z pełną prędkością zmierzamy do ściany – stwierdza Kallenius.