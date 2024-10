Na rynku ciężarówek regres dekady

Bezruch panuje także na rynku samochodów z drugiej ręki. – Nie widzę światełka w tunelu, kryzys jak trwał tak trwa. Wartości aut z drugiej ręki stają w miejscu, bo obniżki i tak nie motywują do zakupów – podkreśla analityk Autovista Polska Marcin Kardas.

PZPM podaje, że we wrześniu zarejestrowano 2 321 samochodów ciężarowych (+1% r/r), a od początku roku o 11,7 proc. więcej. Kardas wskazuje, że te dane nie musza świadczyć o rosnącym optymizmie przewoźników, którego w rozmowach z nimi jak i ze sprzedawcami nie widać. Natomiast każdy diler musi zarejestrować auto po trzech miesiącach postoju na składzie i z tego przepisu mogą wynikać przyrosty.

MAN rozbił bank

Wrześniowe rejestracje ciągników siodłowych zmalały o 13,7 proc. r/r do 1441 szt., zaś narastająco skurczyły się o niemal 25 proc. do 14 639 szt. Liczba zarejestrowanych podwozi wzrosła o ponad 52 proc. do 541 szt.

W podziale na marki, we wrześniu liderem rankingu pozostało Volvo z rejestracją 482 pojazdów, co oznacza 15-procentowy spadek r/r. Na drugim miejscu z wynikiem 436 pojazdów znalazł się MAN, którego rejestracje wzrosły o 78 proc. DAF poprawił rejestracje o 2 proc. do 296 szt. i wyprzedził markę Mercedes-Benz (263 szt., o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Na kolejnych lokatach znalazły się Scania, Iveco, Renault i Mitsubishi-Fuso.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach Scania zanotowała 4439 rejestracji, co oznacza wzrost o 14 proc., Volvo 3842 pojazdy (spadek o 23 proc.), MAN (3321 ciężarówek, spadek o 2 proc.), przed Mercedesem, DAF-em, Iveco, Renault i Ford Trucks.