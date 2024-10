W naczepach jazda w dół bez trzymanki

Na drugim miejscu w rankingu były wywrotki, których przybyło 2 830 szt. (-2 proc.). Zajmują 20 proc. rynku wobec 14 proc. rok wcześniej.

Na trzecim miejscu wg. podrodzaju były furgony, których przybyło 2 596 szt. (-43 proc.). Zajmują one 19 proc. rynku, o 4 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 175 izoterm (-25 proc.), 821 chłodni (-61 proc.) i 585 furgonów uniwersalnych (-34 proc.).

W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t, poza innymi, zarejestrowano także 497 cystern (-15 proc.).

Przetasowania w światowym rankingu

Kryzys jakiego doświadczają przewoźnicy międzynarodowi odbił się także na dostawcach. Ucierpieli europejscy producenci naczep. Najostrzejsze spadki zaliczyli europejscy liderzy; produkcja Krone zmalała o 38 proc. (do 40,2 tys.), co skutkowało spadkiem z 3 na 6 pozycję, zaś Schmitz Cargobull zmniejszył produkcję o 35 proc. (do 40,6 tys.) i spadł jedno oczko, na 5 pozycję, wynika z rankingu sporządzonego przez magazyn Global Trailer.

Wielton spadł z 10 na 12 pozycję rankingu największych na świecie producentów naczep, liczba wyprodukowanych przez niego naczep zmalała o 25 proc. do 19,6 tys. Kryzys przechodzi także turecki Tirsan Group, którego produkcja zmalała o 42 proc. do 11,8 tys. naczep, co uplasowało go na 13 pozycji.