Ukraina domaga się więcej zezwoleń, Polska przeciwna

Było to kolejne zabranie głosu w tym temacie. Już na początku roku strona polska zgłaszała postulat na forum grupy ds. transportu drogowego Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF) nieprzyznawania dodatkowej puli zezwoleń dla Ukrainy i Mołdawii.

Przewoźnicy zdecydowanie przeciwni

Resort otrzymał wsparcie ze strony przedsiębiorców. – Jako branża jesteśmy przeciwni powiększaniu ukraińskiej puli zezwoleń bazowych EKMT. I tak mają ich bardzo dużo, a dodatkowe ułatwią im opanowanie naszego rynku. Jeśli ITF zgodzi się na ukraiński postulat, to zagrozi tym samym istnieniu wszystkich unijnych przewoźników, ponieważ nie będą w stanie konkurować z ukraińskimi firmami – alarmuje członek zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Karol Rychlik.

Uważa, że dzięki dodatkowym zezwoleniom EKMT, ukraińskie firmy będą mogły w jeszcze większych ilościach dokonywać przewozów z państw trzecich, w relacjach cross trade oraz kabotażowych, podczas gdy unijni przewoźnicy drogowi mierzą się z walką o zlecania transportowe i dekarbonizacją transportu. – Z uwagi na zawirowania geopolityczne, w tym sankcje i kontrsankcje, dla większości europejskich przewoźników korzystających z systemu EKMT, ten rodzaj zezwoleń jest w dużej mierze niewykorzystany w wyniku utraty rynków od Buga na wschód. Inaczej wygląda to u przewoźników ukraińskich, biorąc pod uwagę ich położenie geograficzne. Ministerstwo Infrastruktury musi szukać państw o podobnym podejściu do sprawy by zapobiec umacnianiu się w ten sposób ukraińskiej konkurencji. Aby uniknąć nieporozumień, nie jesteśmy za tym, aby zablokować import i eksport do Ukrainy. W tym jesteśmy gotowi ich wspomóc. My tylko bronimy samych siebie w tych trudnych dla wszystkich czasach – tłumaczy Rychlik.

Podobnie sytuację ocenia prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Tomasz Rejek. – Damy im następną pulę zezwoleń umożliwiającą podjęcie kolejnych ładunków w sytuacji, gdy tracimy rynek, ponieważ oni są tańsi – wskazuje Rejek.