Koszmarny spadek rejestracji ciężarówek w grudniu

Europa Środkowa i Wschodnia

W Polsce rejestracje nowych ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony zmalały w 2024 roku o 20,9 proc. do 28 084 sztuk, a w grudniu spadek wyniósł 22,9 proc. do 2300 sztuk, podaje PZPM. W przypadku ciągników siodłowych całoroczne rejestracje zmalały o 25,2 proc. do 25 703 sztuk, a grudniowe o 31,8 proc. do 1861 szt.

Nie lepiej jest w Rumunii, gdzie ciężkie pojazdy użytkowe i autobusy odnotowały w grudniu 2024 roku spadek o 38 proc. w porównaniu z grudniem 2023 roku, w tym rejestracja ciężkich pojazdów użytkowych powyżej 16 ton plus ciągniki zanotowały spadek o 37,2 proc., wylicza APIA.

Czytaj więcej Krajowe Potęga biurokratycznego absurdu w uszczelnianiu sankcji Państwo zamierza karać tego, który pod ręką, a nie winowajcę, czyli będzie działać po najmniejszej linii oporu, a że większość agencji celnych składa różnego rodzaju gwarancje i zabezpieczenia finansowe, to tym lepiej.

W całym roku 2024 liczba ciężkich pojazdów użytkowych i autobusów zarejestrowanych w Rumunii spadła o 7,9 proc. w porównaniu do 2023 r., zaś liczba ciężkich pojazdów użytkowych powyżej 16 ton wraz z ciągnikami zmalała o 7,2 proc.

W Turcji rynek samochodów ciężarowych o dmc pow. 16 ton zmalał w 2024 roku o 8 proc. w stosunku do 2023 roku, do 47 129 aut.

Spadki notowane są także w Rosji, w całym 2024 roku sprzedano tam 124 tys. nowych ciężarówek. Spośród nich 21 tysięcy to samochody ciężarowe średniej ładowności, a 102 tysiące to ciężarówki o dużej ładowności. Sprzedaż modeli średniotonażowych wzrosła w zeszłym roku o 22,4 proc., natomiast ciężkich zmalała o 18,8 proc. W grudniu spadek pogłębił się do 38,8 proc. do 6474 sztuk, podliczył Avtostat.