Mniejsze saldo usług transportu drogowego

Bank nie publikuje salda w rozbiciu na gałęzie transportu. Takie dane pokazuje GUS, ale robi to z rocznym opóźnieniem. W 2023 roku saldo usług transportowych wzrosło o 16,7 proc. do 43,77 mld zł, jednak bilans usług transportu drogowego wykazał spadek w stosunku do wcześniejszego roku o 1,9 proc. do 44,49 mld zł.

Ujemne było saldo usług transportu morskiego, do którego Polska dopłaciła 8,5 mld zł, o 41,3 prof. mniej niż rok wcześniej. Transport lotniczy wypracował nadwyżkę salda sięgającą 6,75 mld zł (poprawa o 6,3 proc.), a kolejowy 1,03 mld zł, co stanowi poprawę o 90 proc.

Czytaj więcej Szynowy Tiry na tory to puste hasło KE planuje, że w 2030 roku 30 proc. przewozów będzie odbywać się transportem intermodalnym. Czy taki plan jest realny?

Niepokoi spadek wartości salda usług transportu drogowego. To pierwszy taki przypadek, a branża przypuszcza, że ten rok nie będzie lepszy. W 2024 roku zarejestrowane w Polsce samochody ciężarowe straciły udział w przewozach po Niemczech, zmalał on z 19,1 proc. w 2023 roku do 18,8 proc. w ub.r., wynika z danych niemieckiego urzędu BALM.

Coraz mniejsze inwestycje

Marne wyniki przewozowe zniechęcają firmy do inwestycji w tabor. Po pierwszych dziesięciu dniach lutego rejestracje samochodów ciężarowych od mc powyżej 3,5 tony są o jedną piątą mniejsze niż w lutym 2024 roku i nie przekroczyły 600 sztuk podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

W styczniu rejestracje wyniosły 1578 samochodów, o ponad 26 proc. mniej niż rok temu. W grupie ciągników siodłowych spadek jest nawet głębszy, przekroczył 29 proc. do 1083 pojazdów, wynika z danych PZPM.