Strata Wielton pogłębia się po pierwszym kwartale

Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku polskiego wyniosły 113,1 mln zł wobec 125,2 mln zł rok wcześniej. W pierwszym kwartale br. spółka Wielton S.A. wdrożyła do swojego portfolio nowy model rozsuwanej naczepy podkontenerowej Container Master R3 Super Light.

Na większym o ponad 16 proc. rok do roku rynku brytyjskim, udziały spółki Lawrence David wzrosły do poziomu 6,9 proc, co pozwoliło jej awansować na 4 pozycję na rynku. Grupa Wielton sprzedała 600 sztuk pojazdów w Wielkiej Brytanii (prawie 17 proc. więcej rdr.) generując 72,2 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem, w porównaniu do 71,8 mln zł rok wcześniej.

Z udziałami na poziomie 2,7 proc. na szóstą pozycję z siódmej, na zmniejszonym o niemal 20 proc. rdr. rynku niemieckim awansowały spółki Langendorf oraz Wielton GmbH. Klienci w tym okresie zarejestrowali 243 pojazdów tych marek, czyli o nieco ponad 10 proc. mniej rdr. Łącznie Grupa Wielton na tym rynku sprzedała 279 pojazdów (o 10,6 proc. mniej rdr.), osiągając 50,6 mln zł przychodów wobec 63,8 mln zł w pierwszym kwartale 2024 roku.

Dopłaty ożywiły segment rolniczy

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) popyt poprawił się o niemal 12 proc. rdr. Udziały spółki Wielton sięgnęły 5,5 proc. utrzymując ją na piątej pozycji na rynku. Łącznie Grupa sprzedała tam 293 sztuki pojazdów, czyli o niemal 6 proc. mniej rdr., osiągając przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 31,3 mln zł wobec 35,4 mln zł rok wcześniej.

Na rynku włoskim spółki Viberti, Fruehauf oraz Guillén uplasowały się na piątej pozycji z udziałami na poziomie 5,5 proc. Przy wzroście rynku we Włoszech o nieco ponad 4 proc. rdr. Grupa w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedała łącznie w tym kraju 379 sztuk, czyli o niemal 85 proc. więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 46,6 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł przed rokiem.